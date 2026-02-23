Maroc: Bourse - Le MASI gagne 0,69% du 16 au 20 février

22 Février 2026
Libération (Casablanca)

La Bourse de Casablanca a terminé la semaine du 16 au 20 février sur une note positive, son indice principal, le MASI, progressant de 0,69% à 18.701,04 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,95% à 1.445,24 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody's ESG Solutions, a avancé de 0,4% à 1.261,16 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, a augmenté de 1,17% à 1.891,27 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices "Participation et promotion immobilières" (+4,74%), "Santé" (+3,24%) et "Industrie pharmaceutique" (+2,79%) ont affiché les plus fortes hausses, rapporte la MAP

A l'inverse, les secteurs "Loisirs et hôtels" (-4,15%), "Chimie" (-4,13%) et "Boissons" (-3,44%) ont enregistré les plus forts replis.

Les échanges se sont établis à plus de 2,1 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central "Actions" et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (14,8%), SGTM (11,02%) et Minière Touissit (6,88%).

Concernant la capitalisation boursière, elle a dépassé 1.037,5 MMDH.

Aux valeurs individuelles, les meilleures performances ont été signées par Balima (+9,73% à 246,9 DH), Minière Touissit (+9,48% à 3.350 DH), Addoha (+8,16% à 30,5 DH), Résidences Dar Saada (+6,75% à 161,25 DH) et Jet Contractors (+4,88% à 2.727 DH).

A l'opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par Zellidja (-6,12% à 230 DH), S2M (-5,97% à 545,4 DH), Maroc Leasing (-5,77% à 353,05 DH), Salafin (-5,18% à 560,4 DH) et Involys (-5,03% à 170 DH).

