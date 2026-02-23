Maroc: L'inflation marque le pas en janvier 2026

Début d'année sous le signe de l'accalmie des prix. Après une hausse de 0,8% enregistrée au terme de l'année 2025, l'indice des prix à la consommation (IPC) a baissé au cours du mois de janvier 2026. Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), en glissement annuel, il a reculé de 0,8% au cours du mois de janvier 2026. En glissement annuel, l'IPC a toutefois progressé de 0,3 %

Cette variation est la « conséquence de la baisse de l'indice des produits alimentaires de 2,1% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4% », a indiqué l'organisme public chargé de la production, de l'analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.

En ce qui concerne les produits non alimentaires, les données recueillies montrent que les variations sont allées d'une baisse de 2,9% pour le «Transport» à une hausse de 2,8% pour les «Biens et services divers», a précisé l'institution dans sa note d'information relative à l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de janvier 2026.

A titre de rappel, la précédente baisse de l'IPC remontait au mois de novembre 2025. L'indice s'était alors établi à 0,3%, en raison du recul de l'indice des produits alimentaires de 1,2% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%.

S'agissant des produits non alimentaires, l'institution avait également expliqué, dans une note relative à cette période, que les variations étaient allées d'une baisse de 1,5% pour le «Transport» à une hausse de 2,5% pour les «Restaurants et hôtels».

Comparé au même mois de décembre 2025, l'indice des prix à la consommation a connu, au cours du mois de janvier 2026, une hausse de 0,3%, poursuit l'institution dans sa note.

Selon les explications de l'institution, «cette variation est le résultat de la hausse de 0,8% de l'indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l'indice des produits non alimentaires».

Il est important de noter que les hausses des produits alimentaires observées entre décembre 2025 et janvier 2026 ont concerné principalement les «Poissons et fruits de mer» (10,4%), les «Légumes» (2,7%), les «Fruits» (0,7%), les «Viandes» (0,4%) et le «Café, thé et cacao» (0,2%).

En revanche, les prix ont diminué de 3,1% pour les «Huiles et graisses» et de 0,3% pour le «Lait, fromage et oeufs», selon le Haut-Commissariat qui fait état, s'agissant des produits non alimentaires, de la baisse de 5,9% des prix des «Carburants».

A titre de comparaison, les baisses des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2025 avaient concerné principalement les «Huiles et graisses» (3,9%), les «Fruits» (2,8%) et les «Viandes» (1,2%).

En revanche, les prix avaient augmenté de 3,3% pour les «Poissons et fruits de mer», de 2,8% pour les «Légumes», de 0,6% pour le «Lait, fromage et oeufs» et de 0,4% pour le «Café, thé et cacao». Pour ce qui est des produits non alimentaires, la baisse avait concerné principalement les prix des «Carburants» (0,5%).

Toujours selon l'institution, au cours du mois de janvier 2026, « les hausses les plus importantes de l'IPC ont été enregistrées à Béni Mellal (1,5%), à Settat et Al Hoceima (0,7%), à Guelmim et Safi (0,6%), à Marrakech (0,5%), à Agadir (0,4%) et à Casablanca, Tétouan et Meknès (0,3%) ». En revanche, il ressort des données que des baisses ont été enregistrées à Dakhla (0,3%), à Tanger (0,2%) et à Fès (0,1%).

Il est à rappeler qu'en décembre dernier, les hausses annuelles les plus importantes de l'IPC avaient été enregistrées à Fès (1,7%), à Kénitra (1,3%), à Guelmim (1,2%), à Settat (1,1%), à Tétouan (1,0%), à Rabat et Errachidia (0,9%), à Agadir et Tanger (0,8%), à Casablanca (0,7%), à Meknès, Dakhla et Al Hoceima (0,5%), à Béni Mellal (0,4%) et à Marrakech (0,2%).