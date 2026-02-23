Maroc: Le dirham s'apprécie de 0,3% face à l'euro du 12 au 18 février

Le dirham s'est apprécié de 0,3% face à l'euro et s'est déprécié de 0,2% vis à vis du dollar américain durant la période du 12 au 18 février, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 459,7 milliards de dirhams (MMDH) au 13 février 2026, en hausse de 1,2% d'une semaine à l'autre et de 24,7% en glissement annuel.

Concernant les interventions de Bank Al-Maghrib, elles ont totalisé 147,2 MMDH en moyenne quotidienne au cours de la période du 12 au 18 février 2026. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 55,2 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (53,3 MMDH) et des prêts garantis (38,7 MMDH), rapporte la MAP.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 3,2 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25%. Lors de l'appel d'offres du 18 février 2026 (date de valeur le 19 février 2026), la Banque centrale a injecté 53,8 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 1,8% du 12 au 18 février, ramenant sa contre-performance depuis le début de l'année à 0,8%.

Cette évolution reflète notamment des progressions de 2,8% pour l'indice des "Banques", de 2% pour celui des "Bâtiments et matériaux de construction", de 5,9% pour la "Participation et promotion immobilières" et de 2,9% pour les "Mines".

En revanche, les indices des "Télécommunications" et des "Distributeurs" ont affiché des baisses respectives de 1,2% et de 2,5%.

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il ressort à 2,5 MMDH quasi stable, d'une semaine à l'autre, réalisé principalement sur le marché central "Actions".