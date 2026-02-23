Congo-Kinshasa: Neuf centres de santé et maternités réhabilités à Drodro et Bambo

L'ONG internationale humanitaire française Action contre la Faim (ACF) a réhabilité et équipé neuf centres de santé ainsi que sept maternités dans les zones de Drodro, en Ituri, et de Bambo, au Nord-Kivu.

Au cours d'une conférence de presse organisée samedi 21 février à Kinshasa, la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise et ses partenaires ont indiqué que cette initiative vise à soutenir la santé maternelle et infantile, ainsi que les populations vulnérables.

Les fonds, estimés à 25 810 USD, ont été mobilisés par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, ses sponsors et ses partenaires, au cours d'un dîner de gala organisé à Kinshasa.

Selon la directrice générale de la Chambre de commerce, Hélène Duffar Champredon, l'impact de cette action est double :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons mobilisé pour une association qui oeuvre dans la lutte contre la faim dans l'Est. C'est nous qui avons mobilisé tous les sponsors et donateurs pour obtenir un montant significatif afin d'avoir un impact réel sur la santé des populations. Nous mobilisons aussi les entreprises pour que les fonds soient affectés à une vraie cause et utilisés pour l'objectif pour lequel nous nous sommes engagés ».

Pour sa part, la directrice pays d'Action contre la Faim, Julie Drouet, se réjouit des résultats obtenus à travers cette action humanitaire au profit de nombreuses familles dans l'Est du pays.

« Concrètement, réhabiliter les centres de santé et les maternités permet d'assurer un accès plus sûr et plus digne aux soins pour les populations vivant à Bambo. Cela représente au moins 13 000 consultations mensuelles pour les mères et les enfants de cette zone », a-t-elle fait savoir.