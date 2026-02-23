Congo-Kinshasa: Démarrage de la 61e édition de la LIPROBAKIN au Gymnase du stade des Martyrs

22 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La 61e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN) démarre ce dimanche 22 février au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa.

Pour cette journée d'ouverture, l'Entité mêlera sport et culture à travers un méga défilé des clubs (17 équipes féminines et 27 équipes masculines), des prestations musicales et des animations de danse assurées par des « pom-pom girls ».

Deux affiches sont programmées pour lancer officiellement la saison.

Chez les dames, le club Hatari affrontera OGKS pour ouvrir les festivités.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté des hommes, Espoir Fukash sera opposé à Chaux Sport dès 17 h 00.

Le coach du BC Espoir Fukash, Giresse Bongubu, assure avoir accentué le travail défensif afin de contrer les assauts de l'adversaire :

« Pour moi, nous venons pour gagner ce match. Nous ne serons pas ici comme une victime expiatoire de Chaux Sport. Nous allons aussi affûter nos armes, en mettant toutes les batteries en marche pour sortir la tête haute ».

Pour sa part, l'entraîneur de BC Chaux Sport, Kiper Mulolwa, affirme que son équipe est prête à affronter les clubs kinoisE.

« Nous sommes prêts à affronter les équipes de Kinshasa. L'objectif principal était, techniquement, de travailler sur la cohésion de nos joueurs. Nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe », a-t-il assuré.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.