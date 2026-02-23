Congo-Kinshasa: Démarrage de la 61e édition de la LIPROBAKIN au Gymnase du stade des Martyrs

La 61e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN) démarre ce dimanche 22 février au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa.

Pour cette journée d'ouverture, l'Entité mêlera sport et culture à travers un méga défilé des clubs (17 équipes féminines et 27 équipes masculines), des prestations musicales et des animations de danse assurées par des « pom-pom girls ».

Deux affiches sont programmées pour lancer officiellement la saison.

Chez les dames, le club Hatari affrontera OGKS pour ouvrir les festivités.

Du côté des hommes, Espoir Fukash sera opposé à Chaux Sport dès 17 h 00.

Le coach du BC Espoir Fukash, Giresse Bongubu, assure avoir accentué le travail défensif afin de contrer les assauts de l'adversaire :

« Pour moi, nous venons pour gagner ce match. Nous ne serons pas ici comme une victime expiatoire de Chaux Sport. Nous allons aussi affûter nos armes, en mettant toutes les batteries en marche pour sortir la tête haute ».

Pour sa part, l'entraîneur de BC Chaux Sport, Kiper Mulolwa, affirme que son équipe est prête à affronter les clubs kinoisE.

« Nous sommes prêts à affronter les équipes de Kinshasa. L'objectif principal était, techniquement, de travailler sur la cohésion de nos joueurs. Nous sommes prêts à affronter n'importe quelle équipe », a-t-il assuré.