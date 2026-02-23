Togo: Formation conjointe entre le pays et les USA

23 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo et les États-Unis consolident leur coopération sécuritaire, avec un accent particulier sur la lutte contre la criminalité transfrontalière.

En fin de semaine dernière des acteurs de la chaîne pénale togolaise - forces de sécurité, magistrats et officiers de police judiciaire - ont pris part à une session de formation consacrée aux techniques d'enquête liées aux stupéfiants, à la traite des êtres humains et à d'autres formes de criminalité organisée.

L'initiative, portée par le ministère de la Sécurité, a bénéficié de l'appui d'experts du Département de la justice américain, notamment de la Drug Enforcement Administration (DEA) et du Federal Bureau of Investigation (FBI).

Le chargé d'affaires des États-Unis au Togo, Richard Michaels, a réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner Lomé dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et les réseaux criminels.

