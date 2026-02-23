Togo: Une tâche exigeante

23 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le quotidien Togo Matin, dans sa parution de ce jour, met en lumière l'arrivée de Patrice Neveu à la tête de l'équipe nationale de foot.

Selon le journal, la nomination du technicien français marque une nouvelle étape dans la volonté des autorités sportives de relancer les Éperviers, en perte de vitesse ces dernières années. Sa feuille de route est de rebâtir une équipe compétitive, structurée et capable de renouer avec les qualifications aux grandes compétitions internationales.

Togo Matin souligne que l'enjeu dépasse le simple changement d'encadrement technique. Il s'agit de restaurer la confiance, d'installer une discipline de travail durable et de redonner une identité de jeu à la sélection nationale.

