Somalie: L'aide alimentaire en danger faute de financement

Si aucun financement n'est obtenu rapidement, l'aide alimentaire et nutritionnelle sera interrompue dès avril en Somalie, a alerté vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM), relevant que 95 millions de dollars sont nécessaires pour maintenir l'aide vitale aux populations touchées par l'insécurité alimentaire entre mars et août 2026.

Cet avertissement intervient alors que ce pays de la Corne de l'Afrique fait face à une situation d'urgence nationale due à la sécheresse, provoquée par de graves pénuries d'eau, des pertes de récoltes et de bétail, et des déplacements de population à grande échelle.

Selon le PAM, ces conditions rappellent les prémices de la crise de 2022, lorsque la famine avait été évitée de justesse grâce à un soutien international massif.

« La situation se détériore à un rythme alarmant. Les familles ont tout perdu et beaucoup sont déjà au bord du gouffre. Sans aide alimentaire d'urgence immédiate, les conditions vont rapidement empirer », a déclaré, dans un communiqué, Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux situations d'urgence du PAM.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des millions de personnes en insécurité alimentaire critique

La Somalie est confrontée à l'une des crises alimentaires les plus complexes de ces dernières années, due à deux saisons des pluies consécutives déficitaires, à des conflits et à une forte baisse des financements des opérations humanitaires.

Un quart de la population, soit 4,4 millions de personnes, est confronté à une insécurité alimentaire de niveau critique ou pire, dont près d'un million de femmes, d'hommes et d'enfants souffrant de faim.

Des millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers à la recherche d'un abri, de nourriture et de services de base. Selon le PAM, cela a poussé certaines interventions humanitaires en Somalie au bord du gouffre.

« Nous sommes à un moment décisif ; sans une action urgente, nous risquons de ne pas pouvoir atteindre à temps les personnes les plus vulnérables, dont la plupart sont des femmes et des enfants », a affirmé M. Smith.

L'aide nutritionnelle chute

En raison d'un « grave déficit de financement », le PAM a été contraint de réduire le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire d'urgence de 2,2 millions au début de 2025 à un peu plus de 600.000. Cela signifie que le PAM ne soutient actuellement qu'une personne sur sept ayant besoin d'une aide alimentaire pour survivre.

Les programmes nutritionnels ont également été réduits, passant de près de 400.000 femmes enceintes et allaitantes et jeunes enfants aidés en octobre 2025 à seulement 90.000 en décembre. Sans financement immédiat, le PAM sera contraint de mettre fin à son aide humanitaire d'ici avril.

« Si notre aide, déjà réduite, prend fin, les conséquences humanitaires, sécuritaires et économiques seront dévastatrices, avec des répercussions bien au-delà des frontières de la Somalie. Le PAM et ses partenaires sont prêts à intervenir, mais nous avons besoin d'un soutien urgent pour éviter une catastrophe qui pourrait être évitée », a insisté M. Smith.

Eviter le scénario de 2022

A cet égard, l'agence onusienne rappelle les conditions très similaires qu'avait traversé la Somalie en 2022, lorsque la plus longue sécheresse jamais enregistrée avait conduit le pays au bord de la famine.

En réponse à cette situation, grâce au soutien essentiel des donateurs, des partenaires et du gouvernement, le PAM avait lancé une vaste campagne d'aide humanitaire, « contribuant ainsi à éviter la famine ».

Or aujourd'hui, le PAM redoute une répétition de l'histoire. D'autant que la plupart des indicateurs de sécurité alimentaire sont au rouge. Les systèmes d'alerte précoce indiquent la Somalie est sur la même voie « critique » que « lors des précédentes crises alimentaires de 2022 et 2011 ».