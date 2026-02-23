Soudan: Conflit au pays - Yoweri Museveni plaide pour une solution politique

23 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Yvette Reine Nzaba

Le président ougandais, Yoweri Museveni, s'est entretenu le 20 février avec le chef des Forces de soutien rapide (FSR) soudanaises, Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemetti.

Mandaté par l'Union africaine pour faciliter un dialogue direct avec l'armée soudanaise, Yoweri Museveni, qui souhaite relancer la médiation africaine, a plaidé pour une solution politique alors que le conflit se poursuit et que les perspectives de trêve restent limitées.

La rencontre avec Hemetti marque la première apparition internationale publique de ce dernier depuis juin 2025. Selon Museveni, seul le dialogue et une solution politique négociée peuvent assurer une stabilité durable au Soudan et dans la région.

Cette visite s'est inscrite dans le cadre de la médiation africaine : le président ougandais est chargé de faciliter des pourparlers entre Hemetti et le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan.

Malgré les pressions du « Quad » international et des États-Unis, tout cessez-le-feu demeure conditionné au retrait préalable des FSR des villes et sites militaires qu'elles contrôlent. Depuis le Darfour, le gouverneur Minni Minawi a dénoncé l'accueil réservé à la délégation, accusant Hemetti de graves exactions contre les civils.

Hemetti était accompagné d'une délégation de haut niveau comprenant Abdel Aziz al-Hilu, vice-président du Conseil présidentiel de Tasis et chef du SPLM-N, ainsi que de plusieurs membres du Conseil et ministres affiliés. À l'aéroport, ils ont été accueillis par le directeur du Service de renseignement extérieur ougandais et des responsables gouvernementaux.

L'objectif de la visite officiel d'Hemeti était de renforcer les relations bilatérales et informer l'Ouganda de l'évolution de la crise soudanaise ainsi que de ses conséquences humanitaires.

