Afrique: Accord de coopération judiciaire - L'Aja plaide pour le transfèrement de détenus sénégalais au Maroc

23 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Gueye

La Section sénégalaise de l'Association des juristes africains (Aja - Sénégal) a indiqué lundi suivre « avec une attention particulière » la situation des ressortissants sénégalais actuellement détenus au Royaume du Maroc, à la suite de décisions judiciaires définitives, dans un communiqué transmis à la presse.

L'organisation rappelle l'existence de l'accord de coopération judiciaire conclu en 2004 entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc, notamment en matière de transfèrement des personnes condamnées.

Selon le professeur Ogo Seck et ses collègues, cet instrument juridique vise à favoriser la réinsertion sociale des détenus dans leur pays d'origine, « dans le respect de la souveraineté des États et des décisions de justice rendues ».

Dans un esprit de coopération bilatérale et de solidarité africaine, l'organisation suggère au gouvernement sénégalais d'engager, en concertation avec les autorités marocaines compétentes, les diligences nécessaires en vue de l'application effective des dispositions relatives au transfèrement des personnes condamnées, dans les conditions prévues par l'accord et conformément aux textes en vigueur.

La Section sénégalaise de l'Aja souligne que cette démarche s'inscrit « dans le respect strict de l'État de droit, des engagements internationaux du Sénégal et des droits fondamentaux des personnes concernées ».

Pour rappel, 18 supporters sénégalais sont condamnés dans le cadre des violences notées au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (Can) jouée le 18 janvier 2026 entre le Sénégal et le Maroc, pays hôte. Match remporté par les Lions sur le score d'un but à zéro.

