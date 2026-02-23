Sénégal: Grand Prix Cheikh Ibrahima Niass - 156 candidats issus de 36 pays en lice

La 13e édition du Grand Prix Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Saint Coran bat son plein à Médina Baye (Kaolack). Cette année, 156 candidats issus de 36 pays sont en lice pour cette compétition internationale devenue, au fil des ans, un rendez-vous majeur du savoir islamique.

Lors d'une déclaration à la presse, le président du concours, Cheikh Abdou Malick Niass, est revenu sur l'organisation de cette édition marquée par une forte participation étrangère. « Nous avons entamé le travail depuis quelque temps via Zoom concernant les candidats qui se trouvent à l'étranger. Il fallait procéder par étapes et aujourd'hui, nous sommes au stade des demi-finales », a-t-il expliqué. Lancé en 2013, le concours ne cesse de gagner en envergure.

Pour cette 13e édition, la demande internationale est particulièrement soutenue avec 144 inscrits, contre seulement 42 au Sénégal. « C'est le premier concours de récital du Saint Coran au Sénégal, de par sa manière de se dérouler », a précisé le président du comité d'organisation, soulignant ainsi l'originalité et la rigueur du processus de sélection.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face aux contraintes logistiques liées au déplacement des candidats, les organisateurs ont opté pour une alternative numérique. Les premières phases ont ainsi été organisées à distance grâce aux nouvelles technologies. Pour la grande finale, prévue dans les prochains jours sur l'esplanade de la grande mosquée de Médina Baye, des billets d'avion seront envoyés aux finalistes résidant hors du pays.

Cette édition est dédiée à Cheikh Taher Othman Bauthi, éminent savant nigérian rappelé à Dieu il y a quelques mois. À travers cet hommage, les organisateurs saluent la contribution des érudits africains à la transmission et à la valorisation du Saint Coran.

Au-delà de l'aspect compétitif, le Grand Prix Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Saint Coran se veut un espace de promotion de l'excellence, du mérite et du rayonnement spirituel. Les initiateurs invitent ainsi les autorités et les partenaires à s'associer davantage à ce grand rendez-vous religieux dont la portée dépasse désormais le cadre national.