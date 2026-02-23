Afrique: Aliko Dangote, le plus riche des Africains, prépare ses filles à sa succession

Aliko Dangote a nommé ses trois filles à des postes de direction élargis au sein du groupe Dangote, dans le cadre de son plan visant à faire de l'entreprise une société de 100 milliards de dollars d'ici quatre ans.

M. Dangote, 68 ans, a quitté l'année dernière la présidence de Dangote Cement Plc et a nommé l'une de ses filles au conseil d'administration de l'entreprise. Une note du personnel a confirmé que Halima, Fatima et Mariya Dangote assumeront des responsabilités plus étendues au sein du conglomérat, qui opère dans 17 pays africains.

Halima Dangote a été nommée directrice exécutive du groupe, chargée de superviser le Dangote Family Office et les bureaux internationaux de Dubaï et de Londres. Elle supervisera la gouvernance et la structure du family office. Elle a précédemment dirigé le redressement et la vente de Dangote Flour Mills et siège à plusieurs conseils d'administration.

Fatima Dangote a été nommée directrice exécutive du groupe, chargée des opérations commerciales - pétrole et gaz. Elle supervisera la raffinerie de pétrole Dangote, les engrais et les actifs énergétiques en amont, ainsi que la communication d'entreprise et l'approvisionnement.

Mariya Dangote devient directrice exécutive du groupe pour les opérations commerciales dans le secteur du ciment et de l'alimentation. Elle dirigera la stratégie commerciale des unités cimentières et alimentaires.

Dangote est évalué à 31,9 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg des milliardaires. Sa raffinerie a actuellement une capacité de 650 000 barils par jour et devrait passer à 1,4 million de barils par jour grâce à un contrat d'équipement de 400 millions de dollars.

Points clés à retenir

Ces nominations sont le signe d'une planification formelle de la succession au sein de l'un des plus grands groupes privés d'Afrique. M. Dangote a bâti sa fortune grâce à des investissements à forte intensité de capital dans les secteurs du ciment, du sucre, des engrais et du raffinage du pétrole. Ces secteurs requièrent de l'envergure, des financements à long terme et un contrôle opérationnel rigoureux.

La raffinerie est au coeur de la prochaine phase du groupe. Le Nigeria importe la majeure partie de son carburant raffiné bien qu'il soit un important producteur de pétrole. L'augmentation de la capacité de raffinage locale pourrait réduire les importations de carburant et favoriser la stabilité du taux de change. En confiant à ses filles des postes de direction dans les secteurs du ciment, de l'alimentation et de l'énergie, M. Dangote consolide le contrôle au sein de la famille tout en professionnalisant la surveillance.

L'objectif de 100 milliards de dollars de Vision 2030 implique une expansion au-delà des actifs actuels, une intégration régionale plus poussée et une plus grande capacité d'exportation. Les investisseurs surveilleront l'exécution, en particulier dans le raffinage et la pétrochimie, où les marges dépendent des marges pétrolières mondiales et de la politique intérieure. La transition de la direction suggère une continuité plutôt qu'une restructuration, ce qui positionne le groupe dans une perspective d'échelle plutôt que de désinvestissement.