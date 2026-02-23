Ethiopie: L'adoption des VE s'accélère après l'interdiction des importations de voitures à gaz

L'interdiction par l'Éthiopie d'importer des voitures à essence et à moteur diesel entraîne une transition rapide vers les véhicules électriques, remodelant ainsi l'un des plus petits marchés automobiles d'Afrique.

En 2024, le gouvernement a interdit les importations de véhicules alimentés par des combustibles fossiles et a réduit les droits de douane sur les modèles électriques. Les droits de douane ont été ramenés à 15 % pour les VE complets, à 5 % pour les unités semi-assemblées et à zéro pour les kits entièrement démontés et assemblés localement.

L'adoption des VE est passée de moins de 1 % des véhicules en circulation à près de 6 % en l'espace de deux ans, selon les données du gouvernement. L'Éthiopie compte environ 1,7 million de véhicules pour une population de 130 millions d'habitants, soit 13 voitures pour 1 000 personnes.

Cette politique a été dictée par la pression fiscale. L'Éthiopie dépense beaucoup en importations de carburant et a fait défaut sur ses obligations souveraines en 2023 avant d'obtenir un programme du FMI de 3,4 milliards de dollars en 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La baisse des tarifs des VE a rendu les nouveaux modèles compétitifs en termes de prix par rapport aux voitures à essence d'occasion. Les marques chinoises telles que BYD et Chang'an dominent les salles d'exposition. Une BYD Seagull se vend à environ 3,6 millions de birrs, contre plus de 4,2 millions de birrs pour certaines berlines à essence d'occasion avant l'interdiction.

Dix-sept usines d'assemblage de véhicules électriques sont actuellement en activité dans le pays. Le gouvernement vise 60 usines d'ici à 2030 et 500 000 véhicules électriques d'ici à 2032.

L'approvisionnement en électricité de l'Éthiopie favorise la transition. Le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne produit 5 150 mégawatts. Le coût de l'électricité est d'environ 0,10 dollar par kWh, ce qui est inférieur à de nombreux autres pays de la région.

Environ 500 chargeurs publics ont été installés, principalement à Addis-Abeba.

Points clés à retenir

La politique de l'Éthiopie en matière de VE reflète autant la sécurité énergétique que la stratégie climatique. En tant qu'importateur de carburant disposant de peu de devises, le remplacement de la demande d'essence par de l'électricité produite localement réduit l'exposition aux fluctuations des prix du pétrole. Le pays dispose d'une capacité de production excédentaire et exporte de l'électricité vers ses voisins.

La réorientation de cette capacité vers le transport favorise la création de valeur au niveau national. Cependant, l'échelle reste limitée. Seuls 55 % de la population ont accès à l'électricité et les infrastructures de recharge sont concentrées dans la capitale. L'industrie manufacturière représente moins de 7 % du PIB et la plupart des véhicules électriques sont assemblés à partir de pièces importées.

L'essor initial reflète une demande refoulée sur un marché longtemps limité par des droits de douane élevés. Le maintien de la croissance dépendra de l'accès au crédit, du déploiement des infrastructures et de la stabilité politique. La stratégie de l'Éthiopie la positionne comme un précurseur dans le domaine des transports électrifiés en Afrique. La durabilité du modèle sera mise à l'épreuve si la transition s'étend au-delà des centres urbains.