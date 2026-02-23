Madagascar: Inclusion numérique - Vente subventionnée de 664 000 smartphones et 1 400 ordinateurs

L'État a lancé la vente subventionnée de terminaux numériques au profit des jeunes, des femmes et des étudiants à travers le projet DECIM (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar), financé par la Banque mondiale, en vue d'améliorer l'inclusion numérique.

« Il s'agit de la mise en vente sur le marché de 664 000 smartphones connectés à internet, dont 400 000 téléphones portables sont réservés aux femmes et jeunes filles, tout en bénéficiant d'une réduction de prix de l'ordre de 40%, sans oublier les paiements échelonnés à raison de 5 000 Ar par semaine. Ces terminaux numériques, ayant déjà été homologués par l'ARTEC, seront distribués par un réseau de neuf partenaires contractuels, à savoir Airtel Madagascar, Orange Madagascar, YAS, IZILI, HERi, Jiro-Ve, Paositra Malagasy, Makaty et SMMEC. D'autres opérateurs emboîteront leurs pas. En parallèle, 1 400 ordinateurs portables seront proposés à des tarifs préférentiels aux étudiants des universités d'Antananarivo et de Fianarantsoa, à titre de phase pilote », a déclaré le ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, Mahefa Andriamampiadana, lors du lancement officiel de ces ventes subventionnées de terminaux numériques, samedi dernier à l'hôtel Radisson Blu.

Facilité de paiement

Et lui de préciser que cette initiative constitue un investissement stratégique dans le développement du capital humain, étant donné que ces outils numériques contribuent au changement.

« Les étudiants peuvent développer leurs connaissances à travers des recherches et les futurs ingénieurs pourront améliorer leur créativité, tandis que les femmes peuvent créer leurs entreprises », a-t-il enchaîné.

Conscient du fait que le coût d'un ordinateur, estimé entre 300 et 600 USD, n'est pas à la portée de tous les étudiants, l'État a également instauré une facilité de paiement via une mensualité au profit des étudiants boursiers de niveau Master 2 minimum, y compris les étudiants issus des filières STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Réguler le marché

« Cette initiative a été conçue en vue de mettre tous les citoyens malgaches sur un même pied d'égalité en matière d'acquisition de ces terminaux numériques, qui jouent un rôle majeur dans leur vie quotidienne. L'État prévoit ainsi une extension de ce projet pilote sur tout le territoire national. J'exhorte les étudiants à utiliser à bon escient ces ordinateurs leur permettant de développer leurs connaissances et d'intégrer facilement le monde du travail », a rappelé le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina.

Par ailleurs, « ce projet vise à réguler le marché de la téléphonie mobile en appuyant le secteur privé formel important ces terminaux numériques conformément aux normes et au cadre légal à Madagascar », a rajouté le Chef de l'État.

Le représentant résident de la Banque mondiale, Atou Seck, pour sa part, tient à souligner que ce projet facilite l'acquisition de terminaux numériques par la population quel que soit son niveau de vie et son niveau social, en vue d'apporter un changement de vie et du milieu d'apprentissage. « C'est la première fois que nous lançons un tel projet dans le monde », a-t-il conclu.