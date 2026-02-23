Nigeria: NGX émet ses premiers billets de trésorerie dans le cadre de l'accord avec Dangote Cement

Le Nigerian Exchange Limited a admis ses premières cotations de billets de trésorerie, marquant le début des obligations d'entreprise à court terme sur sa plateforme.

Dangote Cement Plc a inscrit les séries 1 et 2 de son programme d'émission de billets de trésorerie de 500 milliards d'euros. Les deux tranches, d'une valeur combinée de 119,87 milliards d'euros, ont été admises à la négociation le 18 février 2026.

La série 1, d'une valeur totale de 19,95 milliards d'euros, a une durée de 181 jours et arrivera à échéance le 20 mai 2026. Elle offre un rendement implicite de 17,50 %. La série 2 s'élève à 99,92 milliards de ₦ avec une durée de 265 jours et arrive à échéance le 12 août 2026. Elle offre un rendement implicite de 19,00 %.

Les deux tranches ont été émises avec une décote et seront remboursées à la valeur nominale de 1 000 ₦ à l'échéance.

La cotation fait suite à l'introduction en 2025 d'un cadre dédié aux admissions de billets de trésorerie sur le NGX.

Les billets de trésorerie sont des instruments à court terme non garantis utilisés par les entreprises pour financer leur fonds de roulement et d'autres besoins de liquidités.

Points clés à retenir

Les billets de trésorerie au Nigeria sont traditionnellement négociés de gré à gré dans le cadre de placements privés. Leur introduction sur le marché boursier accroît la visibilité des prix et peut soutenir l'activité du marché secondaire. Pour les émetteurs, les billets de trésorerie cotés en bourse permettent d'accéder à un financement à court terme sans émettre d'obligations à long terme. Pour les investisseurs, ils offrent des rendements plus élevés que les dépôts bancaires, reflétant les taux d'intérêt et les conditions de liquidité en vigueur. Les rendements implicites de 17,50 % et 19,00 % reflètent l'environnement de taux d'intérêt élevés du Nigeria, où le resserrement monétaire a augmenté les coûts d'emprunt sur l'ensemble du marché.

En se lançant dans la cotation de billets de trésorerie, la NGX renforce son segment à revenu fixe aux côtés des actions et des obligations. Un marché transparent des billets de trésorerie pourrait approfondir l'écosystème de la dette des entreprises nigérianes et fournir des canaux de financement alternatifs aux grands émetteurs et, à terme, aux entreprises de taille moyenne à la recherche de capitaux à court terme.