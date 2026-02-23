Egypte: Le paysréduit ses taux de 100 points de base alors que l'inflation ralentit à 10,1 %.

Le Comité de politique monétaire de la Banque centrale d'Égypte a réduit les taux d'intérêt directeurs de 100 points de base le 12 février, citant l'atténuation des pressions inflationnistes.

Le taux de dépôt au jour le jour a été abaissé de 20,0 % à 19,0 %, tandis que le taux de prêt au jour le jour a été réduit de 21,0 % à 20,0 %. Le taux d'opération principal et le taux d'escompte ont tous deux été ramenés à 19,5 %.

La banque centrale a également réduit le ratio de réserves obligatoires pour les banques commerciales de 18 % à 16 %, libérant ainsi des liquidités supplémentaires dans le système bancaire.

L'inflation globale annuelle de l'Égypte est tombée à 10,1 % en janvier 2026, contre 23,2 % en janvier 2025. L'inflation de base est passée de 11,8 % en décembre à 11,2 %.

Le comité a déclaré que cette décision reflétait son évaluation de la modération de l'inflation et que les pressions sur les prix avaient diminué depuis sa précédente réunion.

L'Égypte a été confrontée à une forte inflation ces dernières années à la suite de dévaluations monétaires et de chocs sur les prix des matières premières au niveau mondial. Les dernières données suggèrent que la désinflation gagne du terrain.

Points clés à retenir

Cette baisse de taux marque un tournant vers l'assouplissement monétaire après un cycle de resserrement prolongé visant à stabiliser la monnaie et à ancrer les attentes en matière d'inflation. La baisse des taux directeurs peut réduire les coûts d'emprunt pour les entreprises et les ménages, bien que les taux de prêt restent élevés en termes réels.

La réduction des réserves obligatoires est un signe de soutien à la liquidité et à la croissance du crédit. L'Égypte reste soumise à un programme de réforme soutenu par le FMI, l'assainissement budgétaire et la flexibilité du taux de change étant au coeur de la politique. L'inflation s'est ralentie après avoir culminé à plus de 30 % en 2023, grâce aux effets de base, à la stabilité de la monnaie et à l'amélioration des conditions de l'offre.

La poursuite de l'assouplissement dépendra du maintien de la stabilité monétaire, de la gestion des équilibres extérieurs et du maintien de la tendance à la baisse de l'inflation de base. La banque centrale surveillera probablement les prix des denrées alimentaires, les ajustements des carburants et les marchés mondiaux des matières premières avant de décider de nouvelles réductions.