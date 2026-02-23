Burkina Faso: 6e rentrée culturelle et artistique - Les acteurs culturels invités à promouvoir la culture et les Arts

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a présidé, le vendredi 20 février 2026 à Bobo-Dioulasso, la 6e rentrée culturelle et artistique organisée par la confédération nationale de la culture. Il a, à cette circonstance appelé les acteurs culturels à s'investir davantage pour la

promotion de la culture et des arts burkinabè.

La rentrée culturelle et artistique initiée par la Confédération nationale de la culture (CNC) est à sa IVe édition. La présente est placée sur le thème :

« Refondation et souveraineté nationale, au coeur de la création artistique ». Elle a réuni à la Maison de la culture de Bobo-Dioulasso, les autorités administratives, les représentants coutumiers et les professionnels du secteur artistique et culturel. La rentrée a été marquée par des prestations artistiques, de la projection d'un film documentaire et de la remise d'attestations de reconnaissance aux acteurs culturels et aux partenaires pour leur contribution au rayonnement de la culture.

A l'occasion, le président de la CNC,Thélesphore Bationo a félicité l'engagement des acteurs culturels malgré le contexte actuel de crise sécuritaire, soulignant l'importance de la résilience dans la construction d'un secteur fort et structuré. Pour lui, la culture est la racine vivante de notre Nation. Il a de ce fait rendu un hommage aux acteurs culturels qui, malgré l'adversité ont porté haut la couleur du Burkina Faso au cours de la saison dernière. M. Bationo, les a invités à hisser toujours haut les ambitions dans toutes les disciplines artistiques et à être des gardiens de l'âme nationale, les artisans de l'unité nationale et les bâtisseurs de la souveraineté culturelle.

« La Nation attend de nous des créations endogènes enracinées dans nos réalités. Une culture qui parle nos langues, qui chante nos réalités, qui transmet nos valeurs, et qui éclaire notre avenir est une culture vivace et vivante. Notre mission est claire, faire de la création artistique un acte de conscience, de dignité et de souveraineté », a-t-il lancé. Le président de la CNS a pris l'engagement de structurer davantage le secteur, professionnaliser les acteurs, et promouvoir un écosystème sain et dynamique.

Pour une professionnalisation des acteurs culturels

Le parrain de l'événement, Laurent Kontogom, par ailleurs président de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso a salué l'engagement des professionnels de la culture et a réaffirmé l'appui constant de la commune pour valoriser les initiatives qui font de Bobo-Dioulasso, un pôle culturel majeur du Burkina Faso. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, a salué le dynamisme des acteurs culturels en faveur de la promotion de la culture. Il les a incités à s'investir davantage pour la promotion de la culture et des arts burkinabè, de la défense des droits des artistes, de la construction d'une société plus juste et plus équitable. Il a invité l'ensemble des acteurs culturels, les artistes, les producteurs et les diffuseurs à se mobiliser pour la promotion des arts et de la culture au Burkina Faso.

« Ensemble, nous pouvons faire de la culture et des arts, un levier essentiel pour le développement de notre pays », a signifié Gilbert Ouédraogo. Il les a rassurés que son département prendra des initiatives pour la professionnalisation des artistes et mettra tout en oeuvre pour le rayonnement de notre culture dans sa noblesse, sa richesse, son expression de la bravoure d'un peuple debout au côté de son leader, le Président du Faso, Ibrahim Traoré. A l'orée de la 22e édition de la Semaine nationale de la culture qui se tiendra du 25 avril au 2 mai 2026, le chef du département de la Culture a exhorté les acteurs à sonner la mobilisation afin que ce rendez-vous soit une réussite à l'image dans la ville de Bobo-Dioulasso.