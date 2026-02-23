Burkina Faso: 22e Semaine nationale de la culture - Le ministre Gilbert Ouédraogo 'inspecte' les sites de la manifestation

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a rendu visite, le samedi 21 février 2026, au chef des Bobo Mandarè et s'est rendu sur les sites devant accueillir les activités de la Semaine nationale de la culture (SNC) qui doit se tenir du 25 avril au 2 mai prochain. Par cette tournée, le ministre entend réunir toutes les conditions pour un bon déroulement de ce grand rendez-vous culturel.

Les préparatifs de la Semaine nationale de la culture (SNC), prévue se dérouler du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, vont bon train. Après l'installation du comité national d'organisation, le 20 février dernier, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo accompagné des autorités communales a rendu visite le lendemain 21 février au chef des Bobo Mandaré. Au palais royal à Dioulasso Ba, le ministre Gilbert Ouédraogo a présenté au chef coutumier, les membres du comité d'organisation et les activités qui vont se tenir au cours de la biennale.

Il a alors sollicité ses bénédictions pour que la manifestation se déroule bien et qu'elle soit une réussite. Le chef a rassuré le ministre de l'accompagnement des mânes et des ancêtres et a formulé des bénédictions pour la SNC se passe dans la paix et la cohésion. De Dioulasso Ba, le ministre s'est rendu sur le site de la SNC au secteur 21 pour constater l'évolution des travaux d'aménagement. Il a donné des instructions à l'entreprise en charge des travaux en vue d'accélérer l'exécution des travaux afin qu'ils puissent être livrés à bonne date. C'est au Stade Sangoulé-Lamizana que le ministre achevé sa visite. Le stade doit accueillir la cérémonie officielle d'ouverture de la manifestation en présence du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Une organisation réussie

Là, le ministre a fait le tour des différents compartiments du stade et s'est entretenu avec les responsables de son entretien pour des retouches qui s'imposent. Faisant le bilan de ces différentes tournées, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo reste optimiste quant à une organisation réussite de la prochaine SNC. « Je dois dire que nous sommes confiants quant à la réussite de la SNC. Nous allons continuer à veiller au grain pour que les jours qui nous restent puissent nous servir véritablement à parfaire l'organisation et permettre donc à cette 22e édition de la SNC d'être un franc succès ».

Le ministre Gilbert Ouédraogo a dit compter sur la contribution de tous les Burkinabè et de tous les Bobolais pour pouvoir relever ce grand défi. La 22e édition de la SNC se déroulera du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso sur le thème : « culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».