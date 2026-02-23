Burkina Faso: Compagnie de transport STAF - Les bus « passés au scanner » du CCVA

Le directeur général des transports terrestres et maritimes, Sibidi Vincent Tougri, a conduit une opération de contrôle dans les parcs de bus de la Société de transport Aorèma et Frères (STAF), situés à Larlé, Gounghin et au Théâtre populaire, samedi 21 février 2026, à Ouagadougou.

L'équipe de la direction générale des transports terrestres et maritimes conduite par son Directeur général (DG), Sibidi Vincent Tougri, a mené une opération de contrôle dans les parcs de bus de la Société de transport Aorèma et Frères (STAF). Sous la houlette du ministère de la Sécurité et du ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité, cette opération a été effectuée, samedi 21 février 2026, à Ouagadougou dans les parcs de bus de Larlé, de Gounghin et du Théâtre populaire. Cette sortie, selon les organisateurs, visait à vérifier l'état technique des véhicules, l'installation et le bon fonctionnement des limiteurs de vitesse, ainsi que la conformité des documents réglementaires.

Sur une vingtaine de bus qui disposent de limiteurs de vitesse soumise aux

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« examens » du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA), 55 % d'entre eux sont pleinement fonctionnels, a indiqué le DG des transports terrestres et maritimes. Concernant le reste des véhicules parqués, a-t-il ajouté, il est nécessaire de mener des ajustements techniques rapides afin de respecter la limitation réglementaire de 90 km/h.

La moitié des bus non à jour

Pour Sibidi Vincent Tougri, les contrôles ont révélé que près de la moitié des bus ne sont pas à jour de leur visite technique obligatoire ainsi que des permis de conduire expirés. Séance tenante, à ce propos, des instructions fermes ont été données par le premier responsable des transports terrestres et maritimes à la compagnie de transport, tout en rappelant la responsabilité en matière de sécurité partagée entre le promoteur et les conducteurs.

Le DG du CCVA, Ahmed Barry, a soutenu qu'un contrôle par échantillonnage a été mené sur les bus de transport de STAF afin d'évaluer leur état technique. « Sur un total de 20 véhicules inspectés avec un focus particulier sur les dispositifs de limitation de vitesse, seulement 11 véhicules disposent de limitateurs fonctionnels et 9 véhicules ont un dispositif défaillant de limitation de vitesse », a-t-il relevé. Il a expliqué également que

l'état technique général a été « inspecté », notamment l'authenticité et la validité des visites techniques qui a permis de savoir que sur le même échantillon de véhicules contrôlés, 19 avaient une visite technique à jour.

Le Président directeur général (PDG) de STAF, El hadj Adama Boureima Ouédraogo, a affirmé que l'entreprise est consciente du respect des règles de sécurité, de l'entretien rigoureux des véhicules et du suivi permanent du personnel. « Je rappelais quotidiennement aux chauffeurs leur lourde responsabilité en matière des règles de conduite routière, en les exhortant à conduire avec prudence en gardant à l'esprit qu'ils ont la vie de dizaines de passagers entre leurs mains », a-t-il confié.

S'agissant de la suspension temporaire de STAF, il a estimé qu'elle n'est pas un problème majeur mais un signal éducatif, permettant aux travailleurs de prendre conscience des conséquences de leurs actes. Le PDG de STAF a aussi souligné que ces mesures correctives ont pour but, avant tout, de protéger les employés eux-mêmes qui sont les premiers affectés par l'arrêt des activités. El hadj Adama Boureima Ouédraogo a, par ailleurs, évoqué les investissements consentis pour la sécurité de sa société et de ses véhicules, tout en reconnaissant la difficulté de manager efficacement un personnel étoffé. Cette visite de terrain fait suite à la suspension temporaire officielle des activités de convoyage de passagers de STAF, lundi 16 février 2026.