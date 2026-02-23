L'Institut Africain de Finance Islamique (AIIF) annonce l'organisation de la 11e édition du Forum International sur la Finance Islamique de l'Afrique de l'Ouest (IFF West Africa 2026), qui se tiendra les 29 et 30 juin à Genève en Suisse. Ce raout est placé sous le thème :« Financer la diaspora africaine : solutions islamiques et éthiques pour le logement, l'investissement et le financement structuré: SUKUK Diaspora »

Une plate-forme internationale de structuration

Après dix éditions organisées en Afrique de l'Ouest, le Forum franchit une nouvelle étape en s'installant à Genève, carrefour financier et diplomatique mondial. L'objectif est de connecter les acteurs financiers africains et européens, ainsi que les investisseurs privés et promoteurs immobiliers, à travers le levier économique de la diaspora.

Les discussions porteront notamment sur :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le financement immobilier islamique en Afrique pour la diaspora

Le financement immobilier islamique en Europe

Les Sukuk et instruments de marché des capitaux islamiques adaptés à la diaspora

Les innovations fintech transfrontalières

Un potentiel encore insuffisamment structuré

La diaspora africaine en Europe représente un segment économique en forte croissance, avec une capacité d'épargne et d'investissement significative.

Toutefois, plusieurs défis subsistent :

Accès limité au financement immobilier conforme à la Sharia

Complexité réglementaire transfrontalière

Manque de véhicules d'investissement structurés vers l'Afrique

Risques de gouvernance et de change

La finance islamique offre des outils adaptés : partenariats dégressifs (Musharakah), Ijara, financements adossés à des actifs, Sukuk immobiliers.

Une approche inclusive et durable

Cette édition intègre également les cadres de la finance éthique et durable (ESG), afin d'inscrire la dynamique de la diaspora dans les standards européens de finance responsable.

L'objectif est entre autres, de transformer l'épargne et les transferts de fonds en investissements structurés capables de financer : Le logement abordable, les projets immobiliers urbains en Afrique, les PME et l'entrepreneuriat.

Les projets à impact mesurable

En s'installant à Genève, le Forum affirme son ambition de devenir une plateforme internationale de structuration financière au service de la diaspora africaine.

En prélude à cet événement majeur des pré forum seront tenus à partir du mois d'Avril prochain à Dakar au Sénégal et dans certaines capitales européennes comme Paris, Milan, Stockholm et Londres avec les parties prenantes pour une meilleure efficience des B2B et deal rooms prévus à la grande édition de Genève.

Un link stratégique autour de Genève

«Genève constitue un pont naturel entre les capitaux européens et les opportunités africaines. La diaspora africaine dispose d'un potentiel économique considérable, mais l'accès à des solutions financières adaptées demeure insuffisant. Ce Forum vise à structurer des mécanismes concrets, conformes et durables pour accompagner cette dynamique », a déclaré Mouhamadou Lamine Mbacke, Président de l'Institut Africain de Finance Islamique.