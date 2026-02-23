Congo-Kinshasa: LIPROBAKIN-Dames - Le BC Hatari bat le BC OGKS (56-35)

Champion en titre de la 60e édition de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN), le BC Hatari a battu le BC OGKS, dimanche 22 février, sur le score de 56 à 35.

Cette rencontre a marqué l'ouverture officielle de la 61e édition de la compétition au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa.

Dans une ambiance électrique, les joueuses de Hatari, conduites par le coach assistant Idrissa Makiese, ont imposé leur rythme et démontré leur supériorité en dominant l'OGKS du début à la fin.

Déroulé du match

1ᣴe mi-temps : Hatari mène 15-11

2e partie : Hatari creuse l'écart à 33-24

3e partie : Hatari consolide son avance, 42-32

4e partie : Score final, 56-35 en faveur de Hatari

Malgré plusieurs tentatives pour revenir dans la partie, l'équipe de l'OGKS, coachée par Johnnyco Buzangu, n'a pas réussi à déstabiliser la défense solide et l'attaque efficace du BC Hatari.\

Avec cette victoire nette, le BC Hatari confirme son statut de leader du basketball féminin kinois et lance parfaitement sa saison dans cette 61e édition de la LIPROBAKIN.