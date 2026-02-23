Congo-Kinshasa: Inauguration du nouveau balisage lumineux de l'aéroport de Mbandaka

Le vice-Premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba a inauguré samedi 21 février le nouveau système de balisage lumineux de l'aéroport de Mbandaka.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, du directeur général ad intérim de la Régie des voies aériennes (RVA), Louis-Blaise Londole, ainsi que de nombreuses autorités provinciales.

Cela faisait près de 20 ans que cet aéroport n'était plus en mesure de recevoir des avions la nuit.

Désormais, les vols nocturnes sont possibles 24 h/24, marquant une avancée majeure pour la sécurité aérienne et le développement économique de la province de l'Équateur.

" Avec ces installations, il sera désormais possible pour nos compagnies aériennes d'opérer en toute sécurité des vols de nuit ou en cas de visibilité réduite, opportunité qui n'avait plus été donnée à ces dernières depuis plus d'une vingtaine d'années", a déclaré, le Directeur Général ai de la RVA, Louis-Blaise Londole.

Cette inauguration a coïncidé avec le 54e anniversaire de la RVA.

Le vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba devrait poursuivre son périple à Gemena pour inspecter les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport du Sud-Ubangi.