Congo-Kinshasa/Ouganda: Début du Tournoi sportif international de la paix à Beni

Des judokas, karatékas et boxeurs ougandais et congolais se sont affrontés, dimanche 22 février, dans le cadre du Tournoi international de la paix, organisé à Beni.

Cette compétition sportive se tient en prélude du Forum de la paix, prévu le 12 avril prochain dans le chef-lieu provisoire du Nord-Kivu.

En boxe, cinq combats étaient programmés, dont un en version féminine. Ce dernier a été remporté par forfait, l'adversaire ne s'étant pas présentée sur le ring.

Le conseiller technique de l'Entente urbaine de boxe de Beni se dit satisfait de la prestation des athlètes, affirmant qu'ils ont réussi à transmettre un message de paix à travers leurs pugilats.

Le coach Papy Kibanja s'est réjoui de la performance des boxeurs :

« L'appréciation est très positive. Cinq combats étaient prévus, mais malheureusement seuls quatre ont eu lieu, car le dernier combat qui devait opposer Francine à Nyota n'a pas eu lieu. Nous profitons de ces rencontres non seulement pour boxer, mais aussi pour exprimer notre volonté de voir la paix revenir au Nord-Kivu en particulier, et en RDC en général ».

En judo, les Congolais ont dominé les Ougandais par trois victoires à une, au terme de quatre combats très disputés.

Le secrétaire adjoint de la coordination de la Fédération congolaise de Judo, Benjamin Kyahanda Kisimba, a salué la qualité de l'organisation et la performance des athlètes.

« J'ai vu une très belle prestation. L'équipe congolaise a démontré de la qualité et remporté plusieurs combats. Les Ougandais ont aussi gagné une rencontre, ce qu'il ne faut pas minimiser. Mais comme d'habitude, le Congo, qui est un véritable pays de judo, a encore remporté la victoire », a-t-il souligné.

Le karaté était également au rendez-vous avec plusieurs combats livrés dans une ambiance sportive et fraternelle.