Cote d'Ivoire: Économie circulaire - Les Alumni de Galilée International Management Institute réfléchissent aux opportunités vertes

L'économie circulaire gagne du terrain en Côte d'Ivoire. Lors d'une conférence organisée le 21 février 2026, à Abidjan, par les anciens auditeurs du Galilée International Management Institute Côte d'Ivoire (Gimi-CI), le Dr Koné Alimata, titulaire d'un doctorat en business administration, a mis en lumière les enjeux de ce modèle fondé sur l'optimisation des ressources et le recyclage.

Définie comme « une économie qui aligne environnement et performance », l'approche vise à réduire le gaspillage dans un contexte de pression démographique et de raréfaction des ressources. « Les déchets peuvent être transformés en valeur, améliorer les conditions de vie et protéger l'environnement », a-t-elle souligné.

Intégrée progressivement aux politiques publiques, notamment dans les secteurs minier et agricole, l'économie circulaire ouvre des perspectives de financement pour des projets verts innovants. Toutefois, les emplois générés - collecte, tri, transformation - restent majoritairement informels.

Le Dr Koné Alimata, soutenue par le Dr Yao Edouard, expert chargé des politiques, stratégies, normes et formation, cellule économie circulaire de la Primature, a plaidé pour une institutionnalisation du secteur afin de mieux encadrer ces métiers, élargir l'assiette fiscale et renforcer la protection sociale.

Le Dr Yao Édouard a mis en lumière le rôle stratégique de l'économie circulaire dans la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

A l'en croire, ce modèle constitue un puissant levier de valorisation des ressources locales et d'industrialisation endogène. « L'économie circulaire est un outil qui permet de valoriser nos ressources, d'encourager l'industrialisation locale et de soutenir le développement territorial », a-t-il indiqué.

Le Dr Yao Édouard a insisté sur son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité pour la Côte d'Ivoire d'optimiser l'exploitation de ses ressources disponibles. Un enjeu clé pour bâtir une économie ivoirienne plus résiliente et inclusive.