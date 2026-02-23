Cote d'Ivoire: Oissu - L'office annonce un tournoi de football U-17 sponsorisé

L'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires (Oissu) continue de se réinventer. Après l'expérience mi-figue, mi-raisin, avec la Copa Coca-cola (entre 2013 et 2017), l'office revient à la charge avec un nouveau projet novateur. Il s'agit d'un tournoi de football réservé aux cadets garçons (17 ans et moins) parrainé par Mtn-ci.

Cette compétition, selon les organisateurs, vise à promouvoir la pratique du football en milieu scolaire et à offrir aux jeunes pratiquants l'opportunité d'envisager une carrière professionnelle dans cette discipline.

En attendant la cérémonie officielle de lancement de cette importante manifestation sportive, le samedi 28 février 2026 au lycée moderne de Dabou, sur le plan opérationnel, la compétition a débuté le samedi 17 janvier 2026. « À ce stade, plus de 500 matchs ont déjà été disputés, avec la participation de plus de 300 équipes réparties sur l'ensemble du territoire national », explique Ange Séa, nouveau chef de département communication et marketing de l'Oissu.

À l'issue des phases éliminatoires, la grande finale se jouera lors des Jeux scolaires nationaux, prévus du 26 au 29 mars 2026. Le vainqueur bénéficiera d'une salle multimédia entièrement équipée offerte par la société de téléphonie, partenaire de l'événement cher au directeur général de l'Oissu, Adama Doumbia.

Ce nouveau tournoi majeur au chapitre du sport scolaire universitaire est, en effet, à son actif. « Notre ambition est de faire en sorte que l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires retrouve sa place de vivier national des sports », confie Doumbia, qui reste collé à la vision du ministre des Sports Adjé Silas Metch et du gouvernement.