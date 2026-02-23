Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Plus de 500 jeunes formés aux métiers porteurs

Plus de 500 jeunes de l'arrondissement 5, Ouenzé, à Brazzaville, ont achevé en octobre dernier une formation de trois mois dans le cadre du programme « Agir pour les jeunes ». Lancée en août, l'initiative a débouché sur la remise de certificats et, pour certains bénéficiaires, de kits d'accompagnement destinés à favoriser leur insertion professionnelle.

Pendant trois mois, des centaines de jeunes ont suivi des formations qualifiantes dans divers métiers porteurs. L'initiative, portée localement par l'honorable Romi Oyo, député de la troisième circonscription électorale de Ouenzé, en collaboration avec des partenaires de jeunesse et des organisations locales, s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

Des filières adaptées au marché

Selon Christ Ndzaba, coordonnateur du programme « Agir pour les jeunes », cette première édition, organisée à titre gratuit, a concerné plusieurs filières stratégiques. « Les jeunes ont été formés d'août à octobre 2025 en informatique, secrétariat bureautique, réceptionniste, hôtesse d'accueil et de l'air, hôtellerie, restauration ainsi qu'en pâtisserie.

Après trois mois de formation théorique et pratique, ils ont passé des évaluations écrites et pratiques supervisées par la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi, dont les résultats justifient aujourd'hui la remise des certificats », a-t-il expliqué. En effet, l'approche pédagogique a privilégié l'apprentissage pratique, afin de permettre aux apprenants d'acquérir des compétences immédiatement exploitables sur le marché du travail.

Intervenant lors de la cérémonie de clôture, l'honorable Romi Oyo a souligné la portée de cette initiative. « Aujourd'hui est un jour qui traduit notre engagement constant : agir pour les jeunes. Agir, ce n'est pas seulement prononcer des discours, c'est former avec rigueur, accompagner avec bienveillance et créer des opportunités concrètes », a-t-il soutenu.

Pour l'élu, la remise des certificats et des kits d'accompagnement constitue bien plus qu'un symbole. « Cette cérémonie n'est pas une simple formalité. Elle marque l'aboutissement d'un parcours et l'ouverture d'un avenir riche de potentialités. Nous récompensons le mérite et valorisons le travail, mais votre véritable force restera votre détermination et votre discipline », a porsuivi l'initiateur de la formaiion.

Réaffirmant son engagement en faveur de la jeunesse, il a précisé qu'investir dans la jeunesse, c'est forger les citoyens de demain et consolider durablement la paix et la cohésion nationale.

Pour le représentant de la Direction générale de la formation qualifiante et de l'emploi, Guillaume Pierre Youlou-Youlou, la formation reçue constitue une étape décisive. « Cette cérémonie marque l'aboutissement d'un parcours d'apprentissage, mais surtout l'ouverture de nouvelles pages dans la vie professionnelle de nos lauréats. Après les efforts consentis, l'heure de récolter la moisson est arrivée », a-t-il souligné. Il a encouragé, par ailleurs, les bénéficiaires à faire bon usage des compétences acquises. « Cette formation fait désormais de vous des acteurs du développement de notre économie. Faites-en un levier pour assurer votre autonomisation », a-t-il conseillé.

Parmi les bénéficiaires, l'émotion était palpable. Louise Armedy Ndinga, lauréate distinguée formée en hôtesse de l'air, a exprimé sa reconnaissance. « Cette attestation représente beaucoup pour moi. La formation n'a pas été facile, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avons appris auprès de professeurs compétents et aujourd'hui nous récoltons le fruit de nos efforts », a-t-elle déclaré. Évoquant son parcours personnel, elle a confié qu' « Être orpheline et manquer de soutien financier n'est pas simple. Mais grâce à cette opportunité, je peux poursuivre mes rêves. C'est une chance immense ».

Saisissant cette occasion, elle a lancé un message aux autres jeunes qui aujourd'hui manquent de courage pour se former. « Se faire former commence par une décision. Il faut choisir ce que l'on veut devenir et se donner les moyens d'y parvenir. Les opportunités existent », a-t-elle dit.