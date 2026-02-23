Congo-Brazzaville: Adduction d'eau potable - Une trentaine de forages en installation à Impfondo

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), à travers sa fondation, a lancé depuis quelques temps un vaste projet d'installation de trente-trois forages hydrauliques dans la ville d'Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala. L'objectif du projet est d'offrir à la population de cette ville une eau propre à la consommation.

Le projet porté par la Fondation SNPC s'exécute dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'opérateur public pétrolier congolais, sous l'oeil vigilant de son directeur général, Maixent Raoul Ominga. Les travaux de sa mise en oeuvre ont été lancés le 6 février dernier par le préfet de la Likouala, Jean Pascal Koumba, et portent essentiellement sur l'installation complète de trente-trois forages d'eau potable modernes dans huit quartiers d'Impfondo; notamment dans les quartiers Moungoungui (6 884 habitants), Tolingana (6 508 habitants), Angolais-Libre (6 281 habytants), Bohona (5 612 habitants), Bakandi (4 508 habitants), Tosangana (4 508 habitants), Gangama rivière (1 348 habitants), Kombola, peuplé de 818 habitants ainsi qu'à l'aéroport de la localité.

L'objectif de la SNPC est de desservir, à terme, 36 464 personnes dans la ville d'Impfondo, afin de leur permettre de consommer une eau assez propre. Le projet s'exécute sur une durée prévisionnelle de trois mois, avec pour date buttoir le mois d'avril. Pour sa mise en oeuvre effective, la SNPC a mobilisé une quarantaine d'ouvriers qui y travaillent avec ardeur et détermination.