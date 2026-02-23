Zimbabwe: Déploiement à grande échelle du médicament préventif contre le VIH/SIDA

Le pays vient de faire un pas géant dans la lutte contre le VIH /sida, avec le lancement, le 19 fevrier dernier, du traitement injectable lenacapavir. Le médicament antirétroviral est administré deux fois par an aux sujets concernés.

Le nouveau médicament vise à protéger plus de 46 000 personnes à haut risque et renforce les efforts du pays en vue de l'éradication du sida d'ici à 2030. Avec cette avancée, le Zimbabwe entre dans l'histoire en devenant l'un des premiers pays au monde à adopter à grande échelle le lenacapavir, un médicament préventif contre le VIH. Les autorités sanitaires, soutenues par des financements américains et du Fonds mondial, ont mis en place un programme ambitieux visant à atteindre ces personnes à haut risque à travers vingt-quatre sites à l'échelle nationale.

Le lenacapavir, développé par le laboratoire américain Gilead Sciences, est perçu par les experts comme un progrès majeur dans la prévention du VIH, offrant une alternative pratique et efficace pour ceux qui sont exposés à des risques élevés de contracter le virus.

Actuellement, le Zimbabwe affiche des résultats impressionnants dans la lutte contre le VIH, soit 95 % des personnes vivant avec le virus connaissent leur statut, 95 % de celles qui sont diagnostiquées suivent un traitement, et 95 % des personnes sous traitement présentent une charge virale supprimée. Le déploiement du lenacapavir est donc une étape supplémentaire vers l'objectif du pays d'éradiquer le VIH/sida d'ici à 2030, consolidant ses efforts pour améliorer la santé publique et renforcer la qualité de vie de sa population.