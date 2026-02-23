Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo, nouveau commandant de l'ACMIL

Le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo a été officiellement installé à l'issue d'une cérémonie de prise de commandement à l'Académie militaire Marien-Ngouabi (ACMIL), tenue le 21 février, à Brazzaville.

La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant des écoles des Forces armées congolaises (FAC), le général de brigade Charles Victoire Batandi. Elle a été marquée, entre autres, par la lecture de l'acte administratif portant nomination du nouveau commandant et le rituel de son intronisation ainsi que de prise de commandement.

Le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo connaît, en effet, l'ampleur de la tâche qui l'attend. « J'ai pleine conscience de la tâche énorme qu'il y a à accomplir ici. J'ose espérer ne pas faillir, sinon ne pas décevoir la hiérarchie qui a placé toute sa confiance en ma personne et je pense pouvoir marcher sur les pas de mon prédécesseur et continuer l'oeuvre », a-t-promis.

Le colonel Bienvenu Désiré Moundélé-Ngollo a suivi plusieurs formations militaires : 2017-2018, cours de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré à l'Ecole supérieure internationale de guerre (Cameroun) ; 2014-2015 : cours d'état-major à l'Ecole d'état-major de Libreville (Gabon) ; 2007-2008 : cours de commandant de compagnie à l'Académie de l'infanterie mécanisée de Shijiazhuang de l'armée populaire de libération, Chine ; 2004-2005 : cours d'application option infanterie à l'ACMIL (Première promotion) ; 2003-2004 : formation initiale à l'ACMIL, 8e promotion baptisée, baptisée Armée et Nation.

Le nouveau commandant de l'ACMIL a occupé plusieurs fonctions : avril-mai 2012, directeur du stage préparatoire en vue de l'obtention du certificat interarmes (CIA) session 2011 (Pointe-Noire) ; juin-août 2010 (Trois mois) : directeur adjoint au stage préparatoire en vue de l'obtention du Certificat d'aptitude technique n°1 infanterie, session spéciale Cimak (Makola) : novembre 2008-janvier 2009 (Quarante-cinq jours : directeur adjoint au stage préparatoire en vue de l'obtention du CIA, session 2008 (Pointe-Noire). De 2018 à 2026, il a été chef de division recherche et directeur de la formation initiale de l'ACMIL....

Notons que pour services rendus, il a été décoré, en juin 2022, chevalier dans l'ordre du mérite congolais et, en juin 2011, médaille commémorative du 50e anniversaire des FAC et de la gendarmerie. Cette cérémonie a été clôturée par un défilé militaire.