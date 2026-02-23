Le Star Band de Dakar, dirigé par l'intransigeant Ibra Kassé, a été un véritable laboratoire d'artistes. Sous sa rigueur, des talents comme Youssou Ndour, Thione Seck, Pape Djiby Ba ou Pape Fall ont appris leur métier, tandis que de futurs groupes comme le Super Star, le Number One et l'Orchestra Baobab prenaient forme. Ce mélange d'exigence et de créativité a façonné toute une génération de musiciens sénégalais.

Le Star Band de Dakar était un véritable laboratoire musical et humain. Au coeur de cette structure se trouvait Ibrahim Kassé, surnommé Ibra, dont la rigueur et l'intransigeance imposaient un cadre strict mais formateur. Les musiciens devaient non seulement jouer juste, mais comprendre le rôle de son instrument dans l'ensemble, respecter les arrangements et observer la discipline de l'orchestre. La moindre erreur pouvait être sanctionnée, mais cette exigence créait un environnement où le collectif primait et où les artistes apprenaient rapidement à se professionnaliser.

De nombreux artistes qui allaient devenir des figures majeures de la musique sénégalaise sont passés par le Star Band. Youssou Ndour y a appris à coordonner sa voix avec les cuivres et la rythmique, à respecter les tempos et les arrangements imposés par Ibra, et à comprendre que chanter dans un grand orchestre exige rigueur et concentration. Thione Seck, confié par Laye Mboup, a commencé aux percussions et y a découvert l'importance de la précision rythmique et de l'endurance scénique, des qualités essentielles pour sa future carrière. À noter d'ailleurs que la chanson Chéri Coco est composée par Thione Seck, mais sera interprétée par Pape Djiby Ba, dont la voix en a façonné la mémoire collective.

Ce dernier et Pape Fall y ont affiné leur sens du tempo et leur capacité à écouter et répondre aux autres musiciens, des compétences qui les ont rendus capables de s'émanciper et de créer leur propre style. Le Star Band a également été la source de nombreux groupes qui allaient transformer la musique sénégalaise. Des musiciens formés au Star Band ont fondé des formations comme le Super Star de Dakar, le Number One de Dakar ou l'Orchestra Baobab. Ces groupes ont conservé certaines habitudes du Star Band, discipline, cohésion, rigueur et sens du collectif, mais ont développé leur propre identité musicale, expérimentant de nouvelles harmonies, de nouveaux arrangements et de nouvelles manières de combiner les influences africaines et cubaines.

La force du Star Band réside dans la combinaison de discipline et de liberté créative. Ibra Kassé imposait un cadre strict, mais laissait aussi aux musiciens la possibilité d'expérimenter dans les limites du collectif. Même les passages temporaires, comme ceux de Thione Seck ou Pape Djiby Ba, étaient des expériences formatrices : ils apprenaient à jouer, écouter, créer et gérer les exigences de l'orchestre. Cette rigueur, parfois perçue comme sévère, a produit des artistes capables de professionnalisme, d'adaptation et de leadership, des qualités essentielles pour leurs carrières futures.

Enfin, le Star Band a profondément influencé la scène musicale sénégalaise. Il a montré qu'un orchestre africain pouvait fonctionner sur un modèle professionnel, produire de la musique populaire de qualité et former des artistes durables. Il a permis l'émergence de grands noms et de nouveaux groupes qui ont eux-mêmes transformé la musique sénégalaise dans les décennies suivantes. Sa contribution réside autant dans le répertoire qu'il a produit que dans la transmission de savoir-faire, la formation de talents et la création d'une culture musicale collective.