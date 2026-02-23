Sénégal: UCAD - Le Collectif des amicales rejette la réouverture partielle du campus

Alors que le COUD a annoncé ce dimanche la réouverture partielle du campus social de l'UCAD le jeudi 26 février à partir de 9 heures, le Collectif des amicales n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié dans la soirée, il a vivement dénoncé la décision des autorités de rouvrir le campus « de manière progressive » en excluant deux pavillons où « résident plus de 2 000 étudiants » (pavillons B et F).

Le Collectif des amicales de l'UCAD demande ainsi aux étudiants de ne pas regagner le campus à la suite de l'annonce de cette réouverture partielle. Selon le COUD, les pavillons B et F resteront fermés pour des raisons de sécurité. Une décision qui priverait près de 2 000 étudiants de logement, d'après le Collectif.

Au coeur des revendications figure également la levée des suspensions visant certaines amicales. Le Collectif qualifie cette mesure « d'illégale » et « susceptible d'être attaquée devant la Cour suprême ». Il appelle en outre à la tenue d'assises afin de discuter « de manière sincère » des réformes en cours.

Par ailleurs, le Collectif exige la prise en charge des blessés ainsi que la réouverture de tous les pavillons afin de garantir l'égalité de traitement entre les étudiants. Le communiqué indique aussi que le Collectif suit de près les enquêtes visant à faire la lumière sur le décès de l'étudiant Abdoulaye Ba.

Enfin, le Collectif invite la communauté estudiantine à attendre son communiqué officiel avant tout retour sur le campus.