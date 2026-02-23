Sénégal: Kédougou - La gendarmerie démantèle trois sites d'orpaillage clandestin et interpelle un suspect pour trafic de migrants

La Légion de gendarmerie de Kédougou a mené, samedi 21 février 2026, une vaste opération contre l'exploitation illégale des ressources minières, soldée par le démantèlement de trois sites d'orpaillage clandestin et l'interpellation d'un individu pour trafic de migrants et traite de personnes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Déployés de 10h00 à 17h00 dans les postes avancés de Gamba-Gamba et de Saeinsoutou, les éléments du GARSI-2 ont procédé au démantèlement de trois sites situés dans les villages de Bantanko, Bondala et Mouran.

Le bilan fait état d'un important lot de matériels saisis, dont 14 groupes électrogènes, six marteaux-piqueurs, huit motopompes, cinq machines-pompes, deux panneaux solaires et une pompe à eau.

Sur place, les gendarmes ont également détruit 25 machines cracheuses, cinq dispositifs de forage électrique, sept motopompes ainsi que plusieurs abris de fortune.

Trafic de migrants

Dans le même sillage, la Section de recherches de Kédougou a interpellé un individu pour trafic de migrants et traite de personnes. Cinq mineurs, entendus pour les besoins de l'enquête, ont été identifiés comme étant entrés sur le territoire sénégalais en provenance du Mali, avec pour objectif de travailler sur des sites d'orpaillage contre rémunération.

Selon leurs déclarations, ils seraient issus d'une même famille. Leurs parents auraient organisé leur voyage depuis le Burkina Faso, en coordination avec le mis en cause, chargé de les récupérer à la frontière sénégalo-malienne.

Entendu par les enquêteurs, le suspect aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés, selon la même source.