Afrique: Championnats d'Afrique d'escrime (Minime-Cadet-Junior) - La belle moisson du Sénégal

23 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Treize médailles : quatre en argent, neuf en bronze. C'est le bilan de la participation du Sénégal lors des Championnats d'Afrique d'Escrime (Minime - Cadet - Junior) qui ont eu lieu du 16 au 21 février 2026 à Dakar Arena.

Chez les U20, les équipes ont montré de la solidarité et du caractère. Le fleuret dames, le sabre dames et le sabre hommes repartent chacun avec une médaille de bronze. Ces trois podiums collectifs témoignent d'un travail d'équipe solide et d'une présence désormais régulière dans le dernier carré.

En U17, le sabre hommes par équipe a franchi un cap supplémentaire en décrochant l'argent. Une performance qui laisse entrevoir un potentiel encore plus grand pour les prochaines échéances.

Mais c'est chez les U15 que la moisson a été la plus impressionnante. En fleuret dames, Gamby Kalidou Maiga s'offre l'argent, tandis que Adama Sarr et Penda Ba montent sur la troisième marche du podium. En fleuret hommes, Moussa Sall décroche l'argent et Khadim Gueye le bronze. Le sabre dames voit Astou Mbengue et Fatoumata Ba obtenir le bronze, tout comme Wagane Mohamed Diouf en sabre hommes. Au total, les U15 cumulent trois médailles d'argent et six de bronze.

Au-delà du tableau des récompenses, ce bilan raconte l'histoire d'une discipline qui s'enracine davantage au Sénégal. Des jeunes qui apprennent la rigueur, la stratégie et le dépassement de soi. Treize médailles, ce n'est pas seulement un total flatteur : c'est le signe qu'une relève se construit, avec ambition et détermination.

