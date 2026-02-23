Sénégal: Eramet Grande Côte annonce avoir maîtrisé un incendie sur son unité d'extraction à Diogo, aucune victime signalée

Dakar — La société minière Eramet Grande Côte (GCO) a annoncé, dimanche, avoir maîtrisé un incendie survenu dans l'après-midi sur son unité d'extraction de sables minéralisés, située sur son site minier de Diogo (ouest), assurant "qu'aucune victime n'a été enregistrée".

Dans un communiqué transmis à l'APS, la société indique que le feu s'est déclaré dimanche aux environs de 14 heures au niveau de la WCP (Wet Concentration Plant), installée sur une barge flottante. L'usine a été immédiatement évacuée et un périmètre de sécurité mis en place, précise le texte.

La même source a souligné que les autorités territoriales et administratives ont été informées de la situation.

L'incendie a été circonscrit puis éteint grâce à l'intervention coordonnée des équipes internes d'intervention, appuyées par les sapeurs-pompiers des casernes de Kébémer, Guéoul, Louga et Saint-Louis, a renseigné le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les équipes demeurent mobilisées pour procéder au refroidissement des installations, a-t-il poursuivi, faisant état de la mise en place d'un dispositif d'information destiné aux communautés riveraines afin d'assurer une communication régulière.

Des investigations seront menées dans les prochaines heures pour déterminer les causes de l'incendie et en évaluer l'impact sur les activités du site, signale l'entreprise.

Eramet Grande Côte "demeure engagée dans la gestion de la situation", mettant en avant la sécurité de ses collaborateurs, de ses sous-traitants et des populations environnantes comme priorité absolue.