Sénégal: Week-end des Lions à l'etranger - Des Sénégalais décisifs en club

Dakar — Bamba Dieng, Ilay Camara, Pape Gueye, Franck Kanouté, Cheikh Fall et Famara Diédhiou ont fait partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, en trouvant le chemin des filets avec leurs clubs respectifs.

Bamba Dieng, qui était sur une belle lancée mais muet depuis quelques matches, a retrouvé le chemin des filets en transformant un pénalty pour Lorient, lors du nul spectaculaire contre Nice (3-3). Dieng a été remplacé dans le dernier quart d'heure par son compatriote Sambou Soumano.

Blessé et privé d'une participation à la Coupe d'Afrique des nations, Ilay Camara d'Anderlecht (4e) a fait son retour en club début février. Depuis, il gagne progressivement du temps de jeu. Il a marqué contre Zulte-Waregem, dimanche, lors de la 26e journée de Pro League belge. Le milieu de terrain de 23 ans a inscrit le troisième but de son équipe en première période, avant de céder sa place à la 64e minute.

En Liga espagnole, Pape Gueye a marqué son quatrième but en championnat en transformant un pénalty, dans le temps additionnel de la première période, marquant ainsi le deuxième but de Villarreal (3e) contre Valence. Il est sorti sur blessure à la 58e, remplacé par le Ghanéen Thomas Partey.

Un autre Sénégalais, Famara Diédhiou, s'est illustré ce week-end en Ligue 2 française, en réussissant un doublé avec Clermont (15e). Ses buts ont permis à son club de s'imposer 2-0 face à Boulogne. Il s'agit du sixième but consécutif, dont un triplé, en trois journées, pour l'attaquant de 33 ans.

Dans le même championnat, son compatriote Cheikh Fall, qui disputait son premier match avec son nouveau club Troyes (leader), est buteur et passeur décisif lors du match spectaculaire contre Pau FC (4-3), son ancien club. Le milieu de terrain de 21 ans a disputé l'intégralité de la rencontre remportée par son équipe.

En Ligue 1 française, Monaco (8e), avec Krépin Diatta et Lamine Camara titulaires lors de la 23e journée, a fait chuter (3-2) Lens, qui était leader depuis plusieurs journées. Diatta est sorti sur blessure à la 31e mn.

RC Lens cède son fauteuil au Paris Saint-Germain, victorieux de Metz (3-0), qui compte désormais deux points d'avance (58 pts) après 23 journées. Sur le banc parisien depuis trois journées, Ibrahim Mbaye a fait son entrée en début de seconde période contre l'équipe messine, où plusieurs Sénégalais, dont Habib Diallo, étaient titulaires.

Dans le même championnat, le Sénégalais Habib Beye, nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, a manqué ses débuts, battu 2-0 à l'extérieur par le Stade Brestois, vendredi.

En Serbie, Franck Kanouté de Radnički Niš a marqué le deuxième but de la victoire de son équipe contre le FK IMT Belgrade (2-1), à l'occasion de la 24e journée de la Super Liga. Le milieu de terrain de 28 ans a rejoint ce club en 2025, en provenance du Partizan Belgrade, où il n'avait pas beaucoup de temps de jeu.

Fortunes diverses pour les Sénégalais de la Premier League anglaise. Crystal Palace (13e), avec Ismaïla Sarr titulaire, s'est imposé 1-0 contre Wolverhampton, lors de la 27e journée. Son coéquipier en équipe nationale, Pape Matar Sarr de Tottenham (16e), qui a enchaîné une troisième titularisation consécutive, a lourdement perdu (1-4) à domicile contre le leader Arsenal. Même infortune pour Habib Diarra avec Sunderland (12e). Les Black Cats ont perdu 1-3 contre Fulham.

Dix-huitième au classement général, West Ham, avec El Hadj Malick Diouf titulaire, a concédé un match nul vierge contre Bournemouth. Chelsea (4e), avec Mamadou Sarr entré en fin de match (88e), a également concédé le nul contre Burnley dans les ultimes minutes.

Everton (9e) d'Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye recevra, Manchester United, lundi à 20h GMT au Hill Dickinson Stadium.

En Arabie saoudite, Al-Nassr de Sadio Mané a repris la tête de la Saudi Pro League en s'imposant largement (4-0) contre Al-Hazem lors de la 22e journée. Il s'agit de la huitième victoire consécutive en championnat pour les coéquipiers du Portugais Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé lors de ce match.

Le club compte désormais un point de plus qu'Al-Hilal de Kalidou Koulibaly, tenu en échec (1-1) par Al-Ittihad FC, et reste la seule équipe toujours invaincue (quatre nuls et deux victoires lors des six derniers matchs). Al-Ahli SC (3e) d'Édouard Mendy s'est aussi imposé 4-1 face à Al-Najma.