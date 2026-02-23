Ile Maurice: Large consultation nationale à Balaclava

Un atelier consultatif sur la réforme de la Local Government Act 2011 s'est tenu le jeudi 5 février à l'InterContinental Mauritius Resort Balaclava. Plus de 300 conseillers municipaux et de village, ainsi que des représentants de plusieurs ministères, ont participé à cette rencontre importante pour l'avenir des collectivités locales.

Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, a expliqué que cette réforme ne doit pas être décidée à sens unique. «Je ne veux pas d'un one-man show», a-t-il affirmé. Avant cet atelier, il avait déjà rencontré des hauts responsables des municipalités et des conseils de district pour discuter des changements nécessaires.

Les participants ont été répartis en petits groupes d'environ 10 personnes. Huit grands thèmes ont été abordés, notamment l'architecture constitutionnelle et juridique, l'autonomie financière, la mobilisation des ressources, la décentralisation, la transformation digitale, la modernisation des services, le renforcement des capacités du personnel, l'efficacité des départements, ainsi que la planification, le climat et les Objectifs de développement durable (ODD). Les questions d'inclusivité, d'équité et de cohésion sociale ont également été discutées.

Durant les échanges, plusieurs conseillers ont insisté sur la nécessité d'accorder une véritable autonomie financière et politique aux autorités locales. Ils souhaitent que les municipalités disposent de plus de moyens pour agir sans dépendre entièrement du pouvoir central. La création d'un département de communication dans chaque municipalité et conseil de district a aussi été proposée, tout comme la digitalisation accrue des services publics. Certains ont également évoqué l'introduction d'une loi pour protéger les lanceurs d'alerte.

Le ministre Woochit a rappelé qu'un sondage montre que 42 % de la population n'est pas satisfaite du travail des autorités locales. Selon lui, il est temps d'engager une réforme en profondeur. «Il ne s'agit pas d'une réforme cosmétique», a-t-il souligné. Il a assuré que toutes les propositions seront étudiées et qu'une nouvelle série de consultations sera organisée dans les semaines à venir.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a pour sa part déclaré qu'un vrai changement passe par une réforme sérieuse et courageuse. Le junior minister, Fawzi Allymun, a ajouté que cet atelier a offert un espace d'échange et de réflexion afin de construire des autorités locales plus efficaces et plus proches des citoyens.

Parmi les participants figurait aussi Yashraj Bhudoye, président du conseil de village de La Flora. Il s'est dit honoré d'avoir pris part à cet atelier. Selon lui, le moment est venu de mettre en place une réforme significative et en profondeur du cadre législatif qui régit les collectivités locales. Il a également souligné l'importance d'une plus grande autonomie financière et d'une meilleure modernisation des services au niveau local.

À noter qu'un comité ministériel, présidé par le ministre Woochit, a été mis en place pour piloter cette réforme. Le public, les ONG et les institutions publiques et privées ont été invités à soumettre leurs propositions. Plus de 50 organisations ont répondu à l'appel. Cette large consultation marque une étape importante vers une modernisation du système des collectivités locales dans le pays.