Ile Maurice: Une collégienne dénonce des abus et du chantage

23 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une habitante de la capitale âgée de 13 ans a dénoncé à la police des faits graves d'agression et de chantage remontant à l'année dernière. L'affaire est actuellement suivie par la Brigade pour la protection de la famille (BPF) de Metro South.

Les faits remonteraient au mois de septembre 2025. L'adolescente affirme qu'en pleine nuit, elle aurait été contrainte de monter dans une voiture par deux individus avant d'être conduite dans un parking situé dans la région de Marie-Reine-de-la-Paix, à Port-Louis.

Sur place, la victime aurait été maintenue de force pendant qu'elle subissait une agression sexuelle. Toujours selon sa déposition, l'un des suspects aurait filmé la scène avec son téléphone portable.

La situation aurait pris une nouvelle tournure quelques semaines plus tard. Le 22 novembre 2025, les deux suspects auraient repris contact avec l'adolescente et l'auraient menacée de diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux afin de ternir sa réputation. Sous cette pression, elle affirme avoir été forcée de monter à nouveau dans un véhicule et d'être ramenée au même endroit où elle aurait subi de nouveaux abus.

Après ces événements, la collégienne s'est confiée à un membre de sa famille avant que l'affaire ne soit portée à l'attention de la police. Elle a exprimé son souhait de collaborer pleinement avec les autorités et de se soumettre aux examens nécessaires dans le cadre de l'enquête.

La mineure a été conduite à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, Port-Louis, où elle a été admise pour un suivi médical.

Dans le cadre de l'enquête, l'un des suspects a été arrêté par la police et placé en détention. Il s'agit d'un mécanicien de 23 ans habitant à Notre-Dames. Un mineur de 16 ans, a également été convoqué en présence de sa famille avant d'être placé en centre de détention pour mineurs. L'enquête policière se poursuit.

