Ile Maurice: Neuf décennies de luttes et un regard tourné vers la relève

Le Parti travailliste (PTr) célèbre aujourd'hui son 90e anniversaire. Comme le veut la tradition, ses membres se réuniront cet après-midi au Guy Rozemont Square, à Port-Louis, pour une cérémonie de dépôt de gerbes en hommage aux figures fondatrices et aux générations de militants qui ont façonné l'identité du parti au fil de neuf décennies.

À cette occasion, «l'express» a recueilli les points des vue de jeunes générations de travaillistes afin de comprendre ce que représente pour elles cet anniversaire symbolique et si le parti est prêt à entamer une nouvelle ère de leadership.

Ritish Ramful, ministre des Affaires étrangères : «Le moment venu, un leader devra incarner l'idéologie du parti»

«Le PTr fête ses 90 ans et c'est l'un des plus vieux partis sur l'échiquier politique. Ces 90 dernières années nous rappellent un long héritage de développement social et économique dans le pays. Bien sûr, il y a eu la lutte pour la place des travailleurs et les réformes institutionnelles qui garantissent l'égalité des chances à tous les Mauriciens. Le Parti travailliste a aussi agi contre l'injustice dans le pays et a veillé à ce que les libertés fondamentales soient respectées.

Le Parti travailliste est un parti qui compte beaucoup de jeunes et nous sommes conscients que nous vivons une nouvelle ère, avec les changements géopolitiques actuels. Il ne faut pas oublier les valeurs traditionnelles et les principes du parti, qui ont toujours été à sa base. Mais nous sommes également conscients que nous évoluons dans un monde en mutation, et que les priorités des partis politiques doivent évoluer en même temps et s'adapter aux changements.

Par exemple, on voit l'émergence de nouvelles priorités qui affectent tous les citoyens, comme le droit à un environnement sain, le droit à l'internet et, avec la technologie et l'intelligence artificielle, le devoir de protéger les données personnelles. Tout cela a un impact sur la politique locale. Le Parti travailliste doit donc s'adapter à ces évolutions. Sous le leadership de Navin Ramgoolam, nous allons incarner ces changements et nous adapter.

Il ne faut pas oublier que le Parti travailliste, durant ces 90 dernières années, a connu sept leaders et à chaque fois, un leader a émergé pour prendre les rênes du parti et faire avancer le pays. Quand l'heure viendra, il faudra un leader ayant les qualités nécessaires, qui incarne l'idéologie du parti et qui assumera cette responsabilité.»

Ehsan Juman, député du n° 3 et secrétaire administratif du parti : «Le Parti travailliste prêt pour une direction renouvelée»

«Pour moi, en tant que membre et secrétaire administratif du PTr, ces 90 ans représentent avant tout une immense fierté et un profond sens des responsabilités. C'est un moment de mémoire, surtout pour ceux qui ont contribué tout au long de son existence, mais aussi un moment de projection vers l'avenir. Le PTr a été au coeur des grandes avancées démocratiques et sociales de notre pays.

En tant que jeune député, je ressens cet anniversaire comme un héritage à honorer. Nous ne célébrons pas simplement une date symbolique. Nous célébrons un combat historique pour la justice sociale, l'égalité des chances et la dignité des travailleurs. Ces 90 ans de longévité et de vitalité s'expliquent par la solidité de nos valeurs et la confiance que le peuple nous a accordée au fil des générations.

Incarner la nouvelle génération est une responsabilité que j'assume avec humilité et détermination. Représenter la nouvelle génération signifie être à l'écoute des jeunes et de la population, comprendre leurs préoccupations - emploi, coût de la vie, logement, impact de la drogue sur notre société, environnement, innovation - et traduire leurs attentes en propositions concrètes. Être jeune au sein d'un parti historique, le plus vieux parti du pays comme le PTr, c'est aussi servir de pont entre tradition et modernité. Nous devons à tout prix préserver l'ADN du parti tout en adaptant notre vision aux réalités auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Je considère cette responsabilité comme un engagement quotidien : travailler avec rigueur et détermination, défendre les principes du parti et contribuer à son renouvellement. Je crois fermement que le parti est prêt à entamer une nouvelle ère de leadership. Après 90 ans d'existence, un parti qui continue à évoluer démontre sa capacité d'adaptation, notamment face au nombre croissant de jeunes garçons et filles qui demandent à adhérer chaque jour.

Le PTr est prêt à ouvrir une nouvelle ère de leadership fondée sur l'expérience, mais aussi sur le renouveau. Cette nouvelle étape doit être marquée par une ouverture accrue aux jeunes et à la société civile, une gouvernance moderne, transparente et responsable, ainsi que des politiques publiques innovantes pour répondre aux défis économiques et sociaux actuels.

Le PTr a toujours su se réinventer dans les moments clés de notre histoire ; le destin du PTr et celui de la République de Maurice sont liés. Aujourd'hui encore, nous avons l'énergie, les compétences et la vision nécessaires pour écrire un nouveau chapitre au service du pays.»

Anabelle Savabaddy, députée au n° 4 : «La question du chef suprême ne se pose pas aujourd'hui»

«Cela me donne un sentiment de fierté d'appartenir à une formation politique qui a pris racine dans la lutte des travailleurs et dont la cause première est la justice sociale. De Curé à Anquetil, en passant par Guy Rozemont, le pandit Sahadeo, sir Seewoosagur Ramgoolam, sir Satcam Boolell et aujourd'hui Navin Ramgoolam, le combat a été permanent pour que les Mauriciens vivent mieux. Aujourd'hui, je fais partie de la jeune génération de députés venus sauver le pays de la dictature et de la répression.

Incarner la nouvelle génération au sein du PTr est une lourde responsabilité. Je la vis comme une dévotion envers ma circonscription et mes mandants, presque comme un sacerdoce. Ce n'est pas quelque chose qui date seulement du 11 novembre 2024, mais un flambeau qui illumine nos vies depuis 1936 et que j'ai la responsabilité de porter aujourd'hui. Je ne peux pas oublier, ne serait-ce qu'un instant, la lutte de tous les tribuns et de tous ceux qui ont bâti, construit et structuré le Parti travailliste pour qu'il soit là où il se trouve à ce jour. Nous avons eu le courage de moderniser nos structures et de donner leur chance aux jeunes.

L'histoire de notre parti démontre que la question du leadership ne se pose pas à tout bout de champ. Elle s'imposera d'elle-même le moment venu. Les travaillistes sauront quoi faire. Pour l'heure, elle est très, très loin de nos préoccupations. Nous avons un leader fort derrière lequel nous sommes tous ralliés. Vive le Parti travailliste.»

Arvin Babajee, député au n° 14 : «La vraie question n'est pas qui dirige, mais comment servir»

«90 ans, ce n'est pas simplement un jalon politique. C'est un héritage de luttes, de sacrifices et de transformation sociale. En tant que jeune député ayant bénéficié directement de l'éducation gratuite, je ne considère pas l'histoire du Parti travailliste comme un récit lointain : j'en vis les résultats. L'introduction de l'éducation secondaire gratuite en 1976 par sir Seewoosagur Ramgoolam a marqué un tournant décisif. Ce n'était pas qu'une réforme : c'était l'affirmation que le talent ne serait plus limité par les moyens financiers. Je suis le produit de cette vision.

Aujourd'hui, en siégeant au Parlement, je suis conscient de représenter non seulement mes électeurs, mais aussi les générations qui ont lutté pour l'égalité des chances. Mais célébrer 90 ans ne doit pas être un exercice de nostalgie. Maurice fait face à de nouveaux défis : économie numérique, chômage des jeunes, vulnérabilité climatique. L'éducation gratuite doit désormais être synonyme de qualité, de pertinence et de compétitivité mondiale.

Nos valeurs fondamentales - équité, opportunité, solidarité et unité nationale - demeurent intactes. Elles doivent cependant évoluer pour répondre aux nouvelles formes d'inégalités.

Quant à la question du leadership, elle ne se pose pas. L'expérience et la stabilité sont essentielles, surtout dans un contexte d'incertitude. Le renouvellement viendra en son temps, dans l'unité et le respect des structures du parti. La question n'est pas de savoir qui dirige. La question est de savoir comment nous servons. Et dans cette mission, nous restons unis.»

Raviraj Sinha Beechook, député au n° 9 : «Un nouveau meneur émerge toujours au moment opportun»

«Célébrer les 90 ans du Parti travailliste est pour moi une immense fierté et une grande responsabilité. Cet anniversaire représente l'héritage d'un combat mené par des générations de militants et de leaders visionnaires qui ont façonné l'histoire de Maurice : de la défense des travailleurs à l'Indépendance, en passant par les grandes avancées sociales. En tant que jeune député, je mesure pleinement le poids de cette histoire. Mais je vois aussi dans ces 90 ans une invitation à écrire la suite, à apporter l'énergie, la créativité et la modernité nécessaires pour répondre aux aspirations de la jeunesse et aux défis de notre époque.

Incarner la nouvelle génération au sein du Parti travailliste, c'est vivre une double mission : préserver les valeurs de justice et de solidarité qui nous définissent, tout en ouvrant de nouvelles voies pour un Maurice plus inclusif, plus innovant et plus durable. C'est une responsabilité que j'assume avec humilité, mais aussi avec détermination, car je crois que notre avenir se construit dans la continuité de ce grand héritage, enrichi par la force des idées nouvelles.

Le Parti travailliste célèbre ses 90 ans avec un héritage riche et une histoire marquée par plusieurs leaders visionnaires qui ont chacun contribué à façonner notre pays. Depuis sa création, le parti a toujours su se renouveler et s'adapter aux besoins du peuple mauricien, tout en restant fidèle à ses valeurs de justice sociale et de solidarité.

Aujourd'hui, nous avons un leader en place, et nous respectons pleinement son rôle et son autorité. L'histoire du parti nous enseigne qu'un nouveau leadership émerge toujours au moment opportun. Comme le rappelait souvent sir Seewoosagur Ramgoolam : «Ena enn Bondie pou Parti travailliste.» Cette conviction nous guide et nous inspire, car nous croyons que ce «Dieu du Parti» saura nous conduire vers un avenir radieux, au service du peuple et de la nation.

Les 90 ans du Parti travailliste ne sont pas seulement une célébration du passé, mais aussi une promesse de continuité et de renouveau, dans le respect de notre histoire et avec confiance en l'avenir.»