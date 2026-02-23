Ile Maurice: 300 employés du SILWF toujours privés de Rs 4 M d'heures supplémentaires

Plus de six ans après la pandémie de Covid-19, 300 employés du Sugar Industry Labour Welfare Fund (SILWF) n'ont toujours pas perçu le paiement de leurs heures supplémentaires effectuées durant cette période critique.

Une situation qui suscite incompréhension, frustration et colère parmi ces travailleurs qui évoquent une somme globale d'environ Rs 4 millions. Selon eux, les heures supplémentaires remontent à 2019-2020, au plus fort de la crise sanitaire. «Nous avons travaillé en première ligne, dans des conditions difficiles et aujourd'hui, nous attendons toujours notre dû», déplorent-ils. Pour eux, il est incompréhensible qu'après plus de six ans, aucune solution concrète n'a été apportée.

Selvanaden Mootoosamy, Chairman du SILWF, affirme que l'institution qu'il préside n'est pas responsable du blocage du paiement. Il explique que le SILWF gère 159 centres communautaires et assure également le personnel de 57 centres sociaux, tous sous sa responsabilité administrative. Durant la pandémie, les employés ont continué à travailler dans ces structures. Concernant les 300 employés des centres communautaires, le montant des heures supplémentaires s'élèverait à environ Rs 4 à 4,4 millions. Toutefois, selon lui, «ce n'est pas le SILWF qui paie directement ces heures supplémentaires».

Une longue attente

Il précise que la procédure budgétaire est la suivante : les fonds liés au Covid-19 sont d'abord alloués au ministère de la Santé. Celui-ci doit ensuite transférer les montants concernés au ministère de l'Égalité des genres, qui à son tour les reverse au SILWF pour le paiement aux employés. «Le ministère de la Santé doit envoyer les fonds au ministère de l'Égalité des genres, qui doit ensuite les transférer au SILWF pour que nous puissions payer. Mais si le ministère de la Santé ne débloque pas les Rs 4 millions dans son budget, nous ne pouvons pas les inventer. Maintenant, ce fonds doit venir du gouvernement. À savoir que ce paiement date de l'ancien régime», explique Selvanaden Mootoosamy.

Le Chairman indique que cette situation remonte à l'ancien régime. Selon lui, les montants dus n'auraient pas été budgétisés ou débloqués à l'époque. «C'est une dette qui date de la période de Covid. Le précédent gouvernement n'a pas effectué le paiement.» Il souligne que le SILWF ne dispose pas des fonds nécessaires dans son propre budget pour couvrir cette somme.

«Nous ne pouvons pas prendre Rs 4 millions de notre budget d'activités. Déjà, 90 % de nos revenus sont consacrés aux opérations et aux services que nous offrons.» Selvanaden Mootoosamy ajoute que la résolution du problème dépend désormais des ministères concernés, notamment ceux de la Santé et des Finances. «Si le ministère des Finances débloque les fonds pour le ministère de la Santé, alors ce dernier pourra transférer l'argent. Mais à notre niveau, nous ne pouvons pas payer sans allocation budgétaire.»

Pendant ce temps, les 300 employés concernés attendent toujours. Certains évoquent un sentiment d'abandon et de démotivation. «Nous avons fait notre devoir pendant la pandémie. Aujourd'hui, nous avons l'impression que notre travail n'a aucune valeur», confie l'un d'eux. Néanmoins, notons que d'autres employés des centres sociaux ont été payé, la dette tournant autour de Rs 400 000. «Dès que nous aurons l'argent nous ferons le paiement», indique le Chairman.