Ile Maurice: Abandon du nourrisson - La mère identifiée et arrêtée

23 Février 2026
L'Express (Port Louis)

La mère du nourrisson abandoné à Sainte-Croix, Melissa Camal Boodhoo, a été arrêtée et accusée provisoirement de child ill treatment. Elle a comparu devant la cour de Port-Louis Nord aujourd'hui, le 23 février, et reste en détention le temps que l'enquête établisse les circonstances exactes de l'abandon. La femme, mère de trois enfants et aux prises avec des problèmes personnels et une dépendance à la drogue, est désormais sous la surveillance des autorités.

Le bébé, âgé d'un mois, reste en sécurité et en observation médicale après avoir été retrouvé dans un carton devant une maison. La plaignante, qui connaît la mère depuis plusieurs années, décrit une scène bouleversante et le refus du bébé de prendre le biberon, rappelant la gravité de l'acte.

Pour rappel, le nourrisson avait été découvert vendredi soir par une habitante de Sainte-Croix qui a immédiatement alerté la police.

Lire l'article original sur L'Express.

