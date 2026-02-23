Afrique: Basket - Qualifications du Mondial 2027, les Ankoay déterminés à Dakar

Les douze joueurs sont arrivés dans la capitale sénégalaise pour disputer l'étape qualificative de la Coupe du monde de basket 2027.

Les Ankoay sont désormais au grand complet à Dakar, théâtre de la prochaine fenêtre des qualifications pour le Mondial 2027. Au terme de plusieurs semaines de préparation à Madagascar pour les locaux, et après avoir disputé des matchs avec leur club respectif, la sélection nationale a rallié la capitale sénégalaise avec un objectif clair : défendre ses chances face à des adversaires de très haut niveau.

À leur arrivée, l'état d'esprit est résolument positif pour le groupe. Les joueurs affichent une motivation intacte, conscients de l'enjeu et de la difficulté de la mission. Les Ankoay veulent capitaliser sur la cohésion construite durant la préparation locale et la connexion avec les joueurs expatriés.

Ces derniers, de leur part, sont arrivés samedi aussi à Dakar. Sur le plan sportif, le défi est de taille face à des joueurs évoluant dans les championnats européens. Madagascar ouvrira le bal face à la République démocratique du Congo, une formation réputée pour sa puissance physique et son jeu athlétique.

Les Congolais misent sur l'impact intérieur et le rythme élevé, obligeant les Ankoay à une rigueur défensive sans faille. Le deuxième match contre le Sénégal, pays hôte, s'annonce tout aussi corsé.

Soutenus par leur public, les Lions disposent d'une armada expérimentée, solide défensivement et redoutable dans le jeu collectif. Enfin, la confrontation face à la Côte d'Ivoire viendra conclure cette fenêtre.

Les Ivoiriens, connus pour leur intensité et leur discipline tactique, figurent parmi les références du continent. Les Ankoay connaissent bien les Éléphants de Côte d'Ivoire, une sélection que les Malgaches ont croisée lors des qualifications de l'Afrobasket 2025.