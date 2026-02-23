Ile Maurice: Silence, on maltraite les animaux

Sous un soleil de plomb, plus d'une centaine de personnes réunies devant le Victoria Urban Terminal à Port-Louis ont entamé une marche pacifique et silencieuse en direction de la Place d'Armes pour réclamer des actions concrètes en faveur du bien-être animal.

Des pancartes à la main et un ruban adhésif scotché sur la bouche, les manifestants ont voulu symboliser la souffrance muette des animaux. Des regards curieux et gestes d'encouragement accompagnaient leur passage, tandis que les slogans inscrits sur les pancartes rappelaient l'urgence d'agir contre les abus et les abandons.

Une manifestante :«Il faut plus de campagnes, car plusieurs propriétaires ne s'occupent pas de leurs chiens. Quand ils deviennent une gêne, ils sont abandonnés sur des terrains vagues. Pourtant, les animaux ont besoin de notre amour.»

À ses côtés, Aruna Pulton déplore le manque de progrès malgré les annonces répétées au fil des années. «Il y a eu beaucoup de promesses : un hôpital vétérinaire ouvert 24 heures sur 24, des campagnes de stérilisation en masse, ou encore des mesures pour améliorer la situation des animaux à Maurice. Mais on ne voit aucun changement», même si elle reconnaît que certains efforts ont été entrepris.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parmi les participants, l'activiste militant Ashvin Gudday, accompagné notamment de Samuel David et Ashley Dussoye. Pancartes en main, ils ont tenu à afficher leur soutien. «En tant qu'activiste, je respecte tous les êtres vivants, et les animaux en font partie. Il y a aussi la disparition progressive de la biodiversité, et les animaux jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète», explique-t-il.

Amoureux des chiens, il se dit profondément affecté par le sort réservé aux animaux errants. Selon lui, des mesures concrètes doivent être prises sans tarder. «Il faut de meilleures structures pour que les chiens et les chats errants puissent obtenir une forme de justice. Nous avons les moyens et les ressources ; il ne manque que la volonté politique pour apporter des changements. Nous sommes encore sur notre faim après toutes les promesses annoncées. »

Au fil de la marche, le silence s'est transformé en message: un appel à la compassion et à la responsabilité collective. Car, pour les participants, au-delà des lois et des infrastructures, c'est avant tout un changement de mentalité qui s'impose.