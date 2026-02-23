Ile Maurice: Île aux Cerfs - «Best of the Best» des plages du monde entier

Elle est un incontournable du tourisme mauricien et vient de décrocher le prestigieux label «Best of the Best» des Tripadvisor Travelers' Choice Awards, la plus haute distinction décernée par la plateforme internationale de voyages.

Cette récompense ne doit rien au hasard. Elle repose sur un volume conséquent d'avis enthousiastes recueillis sur une période de douze mois auprès de millions de voyageurs à travers le monde. Moins de 1% des sites répertoriés sur Tripadvisor accèdent à ce niveau de reconnaissance, ce qui confère à chaque lauréat une valeur exceptionnelle dans le paysage touristique mondial.

Avec 7 331 avis et une note solide de 4,1 sur 5, l'île aux Cerfs s'impose ainsi dans un cercle très restreint de destinations plébiscitées pour la constance et la qualité de l'expérience proposées.

Située au large de la côte Est, l'île aux Cerfs n'est pas uniquement une plage idyllique. Certes, le lagon aux eaux translucides et les étendues de sable fin évoquent immédiatement l'image d'un paradis tropical, mais l'île séduit également par la richesse de son offre.

Les amateurs de détente y trouvent un cadre propice au farniente et à la contemplation. Les plus actifs, eux, profitent d'un éventail d'activités nautiques: snorkeling dans les eaux peu profondes, sports aquatiques variés ou encore balades à travers une végétation luxuriante, où la flore tropicale offre ombre et fraîcheur.

Cette combinaison entre beauté naturelle, infrastructures adaptées et diversité d'expériences contribue à la satisfaction durable des visiteurs. L'île aux Cerfs ne vend pas seulement un décor, elle propose une expérience complète.

Trois autres sites bien classées

La distinction obtenue par l'île aux Cerfs dépasse le cadre local. Elle renforce le positionnement de Maurice parmi les destinations majeures du continent africain. D'autres plages mauriciennes figurent également dans ce classement international : Le Morne Brabant occupe la 8e place,Flic-enFlac se classe 10e etPéreybère arrive en 14e position.

Une reconnaissance qui illustre la capacité de l'île à conjuguer paysages spectaculaires, qualité d'accueil et offre touristique diversifiée. Autant d'atouts qui continuent d'attirer des visiteurs du monde entier, année après année.

Au sommet du classement, trois plages emblématiques incarnent l'excellence du continent africain. Boulders Beach, en Afrique du Sud, réputée pour ses formations rocheuses spectaculaires et sa colonie de manchots, se hisse à la première place. En deuxième position figure Nakupenda Beach, en Tanzanie, connue pour son banc de sable immaculé émergeant d'eaux turquoise.

Enfin,Anse Lazio, aux Seychelles, complète le podium avec ses blocs granitiques imposants et son cadre naturel préservé. Ces destinations ont en commun l'excellence et cette capacité à faire rêver.

Pour Maurice, cette reconnaissance constitue bien plus qu'un trophée symbolique. Elle représente une vitrine internationale précieuse dans un secteur hautement concurrentiel. Être distinguée par la communauté mondiale des voyageurs renforce la crédibilité et l'attractivité de la destination.

L'île aux Cerfs, forte de ses milliers d'avis positifs et de la fidélité de ses visiteurs, incarne ainsi une promesse tenue, celle d'une expérience à la hauteur des attentes. Une consécration qui confirme que, dans l'univers du tourisme mondial, l'excellence reste le meilleur ambassadeur.