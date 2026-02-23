Ile Maurice: Horacio en approche, Rodrigues toujours en alerte 1

22 Février 2026
L'Express (Port Louis)

A hier après-midi, la station météo avait confirmé dans son deuxième bulletin de cyclone pour Rodrigues, le maintien de l'alerte de classe 1 pour Rodrigues. Sur sa trajectoire actuelle, la tempête tropicale modérée Horacio, poursuit son approche, représentant une menace potentielle directe.

À 16h00 hier, Horacio était centré à environ 650 kilomètres à l'est-nord-est de Rodrigues. La tempête tropicale modérée se déplaçait vers l'ouest-sud-ouest à une vitesse d'environ 17 km/h. La station météo de Vacoas précise que la tempête Horacio évolue dans un environnement favorable à son intensification, ce qui renforce la nécessité d'une vigilance accrue.

Les premières dégradations du temps à Rodrigues sont attendues aujourd'hui avec l'arrivée des bandes nuageuses externes associées au système. Des vents de l'est-sud-est soufflant autour de 30 km/h, avec des rafales atteignant 70 km/h, se renforçant progressivement avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h et une mer forte devenant graduellement très forte, avec des houles de l'est de l'ordre de 4 mètres. Le public est conseillé de prendre les précautions préliminaires nécessaires, d'éviter toute sortie en mer et de mettre les embarcations à terre.

