Afrique: Football - Cosafa Women's Cup; les Barea dames débutent contre la Namibie ce jour

23 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

L'équipe féminine de football malgache, les Barea Dames, s'apprête à faire ses débuts dans la prestigieuse Coupe de la Cosafa, le tournoi régional dédié aux nations de l'Afrique australe.

Après un vol nocturne entre jeudi et vendredi, la délégation est arrivée sur le sol sud-africain, prête à en découdre dans cette compétition qui met en lumière le talent féminin du continent.

Le coup d'envoi de la Cosafa Women's Cup a été donné mercredi, mais les Malgaches, placées dans le groupe C, n'entrent en scène que ce lundi. Sous la houlette de l'entraîneur, Émile Randriamirado, les joueuses disposent de deux jours précieux, samedi et dimanche, pour s'adapter au climat et affiner leur stratégie. Ce temps d'acclimatation est crucial pour aborder sereinement les défis à venir.

Le premier rendez-vous est fixé ce jour à 15 heures (heure malgache) au stade Old Peter Mokaba, où Madagascar affrontera la Namibie. Ce match inaugural s'annonce décisif dans un groupe restreint à trois équipes, complété par le Mozambique.

Les Barea Dames retrouveront d'ailleurs les Mozambicaines mercredi pour leur seconde rencontre de poule. Avec une configuration particulière, deux groupes de quatre équipes et un de trois, la qualification pour les demi-finales repose sur une performance solide.

Les premiers de chaque groupe avancent automatiquement, accompagnés du meilleur deuxième au classement général. Pour les Malgaches, l'objectif est clair : viser la tête du groupe C pour sécuriser une place dans le dernier carré et rêver d'un podium.

