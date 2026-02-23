Ile Maurice: Des ambitions XXL à l'épreuve du temps

Les souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse... Ces mots résumeraient bien les projets jadis envisagés à Côte-d'Or, considéré à l'époque comme la «capitale du développement». En 2026, Côte-d'Or revient au-devant de la scène diplomatique et économique.

En effet, le 13 février, le Conseil des ministres a donné son accord pour la mise en place d'une Special Economic Zone sur 83 arpents de terrain appartenant à Landscope (Mauritius) Ltd. L'objectif : attirer des investissements directs étrangers à forte valeur ajoutée, générer des emplois, stimuler les exportations et accompagner la transition vers un «nouveau modèle économique», axé notamment sur l'économie numérique et l'intelligence artificielle. Lors de son déplacement à New Delhi, la semaine dernière, dans le cadre du AI Impact Summit, le Premier ministre, Navin Ramgoolam en a profité pour parler de la Special Economic Zone à ses interlocuteurs de premier plan.

Cette annonce ravive à nouveau des questions quant à la pérennité d'un développement durable et à long terme, particulièrement en cas d'alternance politique. Comme l'écrivait le poète anglais Percy Bysshe Shelley dans Ozymandias : «Nothing beside remains.» Retour sur des projets aux ambitions contrariées.

Côte-d'Or Smart City : Elle figurait parmi les piliers des ambitions du gouvernement du Mouvement socialiste militant depuis 2017. Le Budget 2017-2018 prévoyait des investissements de Rs 3,6 milliards sur trois ans pour la construction de bâtiments administratifs. Elle devait s'étendre sur 2 179 arpents avec l'objectif affiché de «redéfinir et moderniser le paysage physique de Maurice», selon le Public Sector Investment Programme 2024-2027 annexé au Budget du 7 juin 2024 présenté par l'ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy. Le projet était alors présenté comme une smart city de l'État à vocation administrative, technologique, éducative, médicale et résidentielle.

La Cité administrative : Parmi les premières composantes figurait la Cité administrative. Quatre bâtiments gouvernementaux devaient être construits sur environ 18 arpents, en amont du barrage de Bagatelle, afin de centraliser les fonctions de l'État. Dans une première phase, deux bâtiments devaient accueillir plus de 2 000 fonctionnaires. Deux autres édifices étaient annoncés dans une seconde phase.

Le pôle technologique : Le projet Côte-d'Or Data Technology Park, lancé le 1er juin 2021 et annoncé dans le Budget 2020-2021, visait à attirer des investisseurs dans les secteurs des nouvelles technologies : santé numérique, intelligence artificielle, robotique et innovation. Développé sur environ 175 arpents à Minissy, Moka, il avait été rebaptisé Technopole de Côte-d'Or. Les 17 parcelles disponibles avaient été annoncées comme louées. Un pôle médical de haute technologie avait été intégré au projet. La phase 1 avait été complétée et rendue opérationnelle.

Le pôle santé : En juin 2021, Landscope Mauritius avait alloué 30 arpents en face du National Sports Complex pour la construction d'un complexe médical. Celui-ci devait comprendre : un entrepôt national pour le stockage de médicaments et d'équipements médicaux, un National Health Laboratory, un nouveau centre national de cardiologie et un hôpital AYUSH. Le 19 avril 2022, en déplacement en Inde, le Premier ministre d'alors, Pravind Jugnauth, avait annonçait la construction d'un hôpital AYUSH à Côte-d'Or, sur un terrain de 12 hectares, avec l'aide du gouvernement indien. Le Budget 2021- 2022 annonçait également la construction d'un New Cardiac Centre selon la formule Build-Operate-Transfer. L'établissement devait s'étendre sur 17 000 m² et comprendre trois ailes dédiées aux soins cardiaques, thoraciques et vasculaires. Un appel d'offres pour le Design, Finance, Build and Maintain a State-of-the-Art Cardiac Centre avait été lancé en mars 2022.

Le pôle éducation : Côte-d'Or devait également s'imposer comme un pôle éducatif majeur. L'Open University of Mauritius y projetait la construction d'un «smart campus» estimé à Rs 900 millions sur un terrain de dix arpents. Un bail avait été signé le 6 septembre 2021 entre l'université et Landscope Mauritius, et le campus devait, à terme, accueillir jusqu'à 25 000 étudiants. Un appel d'offres pour le recrutement d'un consultant avait été lancé en mai 2022. L'University of Technology annonçait aussi la mise en place d'un nouveau campus à Côte-d'Or.

De son côté, le Mauritius Institute of Education s'était vu allouer un terrain de 7,5 arpents et le bail avait été signé le 10 janvier 2022. Le nouveau campus, prévu pour être opérationnel en 2025, devait s'étendre sur 27 000 m² et accueillir environ 5 000 enseignants en formation. Par ailleurs, un nouveau siège du ministère de l'Éducation, baptisé Education House, devait être construit sur environ 7,5 arpents. Enfin, une Academy of Design and Innovation était annoncée sur un terrain de dix arpents, regroupant plusieurs facultés.

Hippodrome et centre de loisirs : La Côte-d'Or International Racecourse and Entertainment Complex Ltd (COIREC) prévoyait un masterplan sur environ 175 arpents pour un nouvel hippodrome accompagné d'un complexe de loisirs et de divertissements. En parallèle, environ 1 000 unités de logement devaient être construites pour des fonctionnaires.

Projet résidentiel et Metro Express : Le 24 janvier 2022, Landscope Mauritius lançait les réservations pour son premier projet résidentiel à Côte-d'Or : le morcellement Iremia. Le développement couvrait 25,18 arpents et comprenait 194 parcelles de 110 à 220 toises, vendues entre Rs 2,8 et Rs 5,5 millions. Les lots avaient été rapidement réservés et les travaux d'infrastructure devaient être complétés d'ici fin 2023.

Le 15 août 2022, la haute-commissaire de l'Inde à Maurice d'alors, Nandini Singla, annonçait l'octroi d'une nouvelle ligne de crédit de USD 300 millions (environ Rs 13 milliards) pour l'extension du métro de Réduit à Côte-d'Or. Cette extension devait renforcer l'accessibilité de la future smart city. Extension remisée depuis.

Parmi les grands projets annoncés pour Côted'Or, le National Sports Complex, construit au coût de Rs 4,7 milliards et inauguré le 15 juillet 2019, figure à ce jour parmi les rares infrastructures concrétisées. Aujourd'hui, la Special Economic Zone marque un nouveau départ pour Côte-d'Or.