Ile Maurice: Trois enfants retrouvés dans des conditions déplorables

Une intervention policière effectuée, dimanche matin, à Vallée-Pitot a conduit à la découverte de trois enfants en bas âge, vivant dans des conditions particulièrement préoccupantes. Les mineurs ont été retrouvés seuls dans une maison laissée ouverte et dans un état d'insalubrité avancé.

Des éléments de la Criminal Investigation Division (CID) Metro North se sont rendus dans une habitation, située dans une ruelle d'Alma Street vers 10 heures, à la suite d'informations jugées crédibles. En entrant dans la maison, les policiers ont constaté un environnement extrêmement sale et dégageant une forte odeur.

Au premier étage, ils ont découvert trois enfants en bas âge - deux garçons et une fille - dont l'âge serait estimé entre deux et quatre ans. Les petits se trouvaient seuls et vivaient dans des conditions décrites comme déplorables. L'intérieur de la maison était en désordre, avec des détritus et des excréments éparpillés dans plusieurs pièces.

Toujours selon les premiers constats, l'un des garçons présentait également des blessures visibles à la poitrine, au bras droit et au dos, accentuant les inquiétudes.

La police de Vallée-Pitot a été appelée sur les lieux et a pris en charge les trois enfants. Conformément aux instructions de la Child Development Unit, ils ont été transportés d'urgence à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, pour recevoir des soins et subir des examens médicaux.

Les trois mineurs ont été admis en observation dans un service de l'établissement hospitalier. Leur état de santé est pour l'instant jugé stable, selon les premières informations.

Entretemps, l'enquête policière a rapidement progressé et les parents des enfants ont été arrêtés par la CID. Ils ont ensuite été remis à la police de Vallée-Pitot. Les suspects sont actuellement détenus dans des cellules policières, en attendant la suite de l'enquête.

Plusieurs autorités concernées, dont les services de protection de l'enfance et des responsables de la Brigade pour la protection de la famille, ont été informées de la situation.

Une enquête a été ouverte.