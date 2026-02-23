Ile Maurice: L'autopsie écarte la thèse de la chute, la commission explore les responsabilités

La commission d'enquête instituée pour élucider les circonstances du décès d'Andy Selmour a commencé ses travaux sous la présidence de l'ancien juge Paul Lam Shang Leen. Chargée de faire toute la lumière sur ce drame survenu à la prison de Melrose, l'instance a déjà entendu 11 des 19 témoins appelés à déposer.

Moment clé des audiences : la comparution du chef médecin légiste, le Dr Sudesh Kumar Gungadin. Ce dernier a procédé à la lecture détaillée de son rapport d'autopsie. Son constat est sans ambiguïté : les blessures relevées ne correspondent pas à une chute accidentelle.

Le décès est attribué à une fracture du crâne accompagnée d'importantes hémorragies intracrâniennes, ayant provoqué une pression fatale sur le cerveau. Des saignements au niveau du nez et de la bouche ont été observés.

Une main enflée et un doigt fracturé constituent, selon lui, des blessures dites défensives, suggérant que la victime aurait tenté de se protéger. Les traumatismes auraient été causés par des objets contondants à surface plate. La commission a également entendu le médecin du SAMU intervenu le jour des faits. Deux officiers du Forensic Science Laboratory ont, pour leur part, indiqué que des analyses scientifiques sont toujours en cours ; ils ont jusqu'au 10 mars pour soumettre leurs conclusions. D'autres policiers impliqués dans l'enquête ont aussi témoigné.

Les auditions se poursuivent dans un climat lourd, alors que la commission tente de déterminer les responsabilités et d'identifier d'éventuels manquements.