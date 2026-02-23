Sénégal: UCAD - Une progression notable des enseignants-chercheurs, mais des défis structurels persistants

À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), l'évolution du corps enseignant au cours des vingt-cinq dernières années traduit un effort institutionnel réel. Les effectifs des enseignants-chercheurs sont passés de 681 en 2000 à 1 511 en 2024, soit plus du double en un quart de siècle. Une progression significative qui témoigne d'un engagement en faveur du renforcement des capacités académiques.

Toutefois, derrière cette croissance globale, les données révèlent un ralentissement de la dynamique depuis près d'une décennie. Les effectifs semblent désormais se stabiliser autour d'un plateau oscillant entre 1 400 et 1 500 enseignants. Or, dans le même temps, la pression démographique étudiante ne cesse de croître, accentuant le défi du ratio encadrement/étudiants et posant la question de la soutenabilité du modèle actuel.

Une structure des grades relativement équilibrée

L'analyse de la répartition par grade laisse apparaître un équilibre global, mais également certains signaux d'alerte. Le coeur du dispositif académique repose sur les maîtres de conférences titulaires, au nombre de 463. L'encadrement scientifique et pédagogique est assuré par 325 professeurs titulaires et 340 professeurs assimilés.

Cependant, le volume important des grades assimilés (288) et la base plus étroite des assistants (95) traduisent une transition encore inachevée dans le renouvellement des carrières. Cette configuration suggère un besoin de consolidation de la pyramide des âges et des grades, afin d'assurer une relève structurée et pérenne.

Une féminisation en progression, mais encore insuffisante

La féminisation du corps enseignant constitue un autre indicateur notable. Le nombre de femmes est passé de 116 en 2000 à 289 en 2024, marquant une progression constante et encourageante. Malgré cette avancée, les femmes demeurent minoritaires : 289 sur 1 511 enseignants-chercheurs, contre 1 222 hommes.

Ce déséquilibre rappelle que l'égalité réelle reste un chantier ouvert, nécessitant des politiques volontaristes pour favoriser l'accès et la promotion des femmes dans les carrières universitaires.

Un moment charnière pour l'université

Au total, ces données dressent le portrait d'une université qui a su progresser sans rupture ni effondrement, mais qui semble aujourd'hui arrivée à un moment charnière. L'enjeu n'est plus seulement quantitatif. Il s'agit désormais de consolider la structure interne : renforcer la base des jeunes enseignants, stabiliser les parcours professionnels et accompagner la transformation qualitative indispensable au statut d'université de référence.

Pour l'UCAD, l'avenir passe moins par la seule augmentation des effectifs que par une stratégie globale de structuration et de renouvellement du capital humain académique.