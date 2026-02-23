Les députés examinent, ce lundi 23 février, les projets de résolution visant les anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam, dans le cadre de la relance de la reddition des comptes du régime de Macky Sall. Le lendemain, le Premier ministre Ousmane Sonko fera face aux députés pour la session trimestrielle de questions d'actualité, dans un contexte social et économique particulièrement tendu.

L'Assemblée nationale s'apprête à vivre un début de semaine décisif. En effet, les députés sont convoqués ce jour, lundi 23 février, en session consacrée à l'examen des projets de résolution de mise en accusation visant deux anciens ministres du régime du président Macky Sall. Il s'agit d'Abdoulaye Diouf Sarr et de Moussa Bocar Thiam, respectivement anciens ministres de la Santé et de l'Action sociale, et de la Communication. La tenue de cette session consacre ainsi la relance de la procédure de reddition des comptes visant d'anciens dignitaires du régime précédent, dont la gestion a été épinglée par des rapports des corps de contrôle public transmis à la Haute Cour de justice, après une pause de plus d'une année.

Cette session sera suivie d'une autre, convoquée demain, mardi 24 février. À l'ordre du jour de cette plénière : les questions d'actualité au Premier ministre, Ousmane Sonko, et à son gouvernement. S'exprimant lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres du mercredi 18 février dernier, le chef du gouvernement avait indiqué qu'il se rendrait à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des membres de son équipe pour, dit-il, « honorer la session trimestrielle de questions d'actualité ».

En effet, dans le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale, adopté à une large majorité (138 voix pour et une abstention) le 27 juin 2025, l'article 104, 5e alinéa, tiret 4, dispose que « un jour, au moins, par trimestre, est réservé aux questions d'actualité au Gouvernement ». Toutefois, il convient de souligner que ce déplacement du Premier ministre et des membres de son gouvernement intervient dans un contexte de persistance des difficultés économiques, aggravées par la crise des bourses universitaires et la mort d'Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine à l'Université Cheikh Anta Diop, à la suite d'une intervention de la police sur le campus universitaire. S'y ajoutent également des grèves dans les secteurs de la santé et de l'éducation, avec l'alliance And Gueusseum et le G7, qui en sont à leur énième plan d'actions.